L'Oroscopo del 7 gennaio prevede cambiamenti per il Sagittario, mentre l'Acquario sarà fortunato dal punto di vista sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per i nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbe prospettarsi un periodo molto pesante. Entro la fine del mese avete dei buoni propositi da mettere in atto. Sono in arrivo tante belle soddisfazioni, anche se comunque potreste non trovare delle soluzioni a lungo termine. Chi è single avrà modo di guardarsi intorno.

Toro: in questo primo mese dell'anno avrete modo di farvi valere. Dovrete comunque lasciarvi alle spalle il passato e non continuare a pensare a problemi che ormai non possono essere più risolti. Cercate di rimanere concentrati sulle cose positive e che possono darvi qualche vantaggio.

Gemelli: in questa giornata del 7 gennaio potreste avere qualche difficoltà. In ambito economico potrebbe esserci qualche perplessità. Sarà necessario riguardare l'ambito economico, dove potrebbe esserci qualche spesa in più.

In ambito lavorativo qualcuno potrebbe cercare di mettersi in competizione con voi.

Cancro: dovrete cercare di evitare tutte le occasioni in cui potrebbero venirsi a creare alcuni conflitti. In ambito professionale potrebbero esserci da tempo alcune difficoltà a cui siete ormai diventati insofferenti. Qualcuno potrebbe trovarsi a fare delle scelte al posto vostro per cercare di smuovere le acque.

Leone: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà una condizione astrologica molto interessante. Potrete finalmente tornare alla ribalta. Riuscirete a ritornare al centro della scena: cercate di sfruttare ogni occasione che si presenterà.

Vergine: la giornata del 7 gennaio si prospetta abbastanza positiva ed energica. Se nell'ultimo periodo vi siete sentiti alquanto stanchi e stressati, avrete modo di recuperare.

Alcuni potrebbero essere in pensiero a causa di alcuni problemi che riguardano i familiari. Attenzione alle incomprensioni in ambito sentimentale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le ultime settimane non sono state molto semplici. In ambito professionale vi siete impegnati parecchio per dimostrare quanto valete.

Scorpione: in questo periodo potreste essere estremamente motivati. Se vi ostinate a portare avanti una relazione molto complicata, potreste vivere dei momenti di estrema tensione. Cercate di assecondare il vostro istinto, anche se inizialmente potrebbe sembrare difficile.

Sagittario: il 7 gennaio potrebbero esserci dei grandi cambiamenti, anche se non sarete voi a decidere. Nel lavoro potreste cambiare ruolo o mansione.

Capricorno: alcune questioni potrebbero non evolvere così come avevate sperato.

A livello lavorativo però, potreste avere dei risultati migliori rispetto allo scorso anno. Bisognerà essere prudenti e poco precipitosi.

Acquario: dal punto di vista sentimentale si prospetta una fase molto fortunata. Attenzione alle gestione delle spese economiche.

Pesci: in questa giornata del 7 gennaio sentirete il bisogno di avere alcuni punti di riferimento. Purtroppo, rispetto al passato ci sono alcune incertezze che sembrano pesarvi parecchio. Se avete commesso un errore in amore, sarà meglio scusarsi.