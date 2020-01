Le previsioni astrologiche di febbraio 2020 portano a conoscenza la sfera amorosa del Leone con gli altri segni zodiacali. Ci sarà un'intesa particolare con Ariete, Bilancia e Scorpione. Saranno molte le divergenze con Vergine, Capricorno e Acquario.

Il Leone e i segni con buona sintonia

Il Leone sarà in sintonia con i seguenti segni: Ariete, la sintonia sarà ottima tra questi due segni, prevarrà la passione e la considerazione reciproca. Sarà un problema quando l'uno vorrà prevaricare l'altro. Toro, il rapporto andrà bene e potrebbe anche durare nel tempo.

Tanti i punti positivi che legano i due segni. Entrambi sono leali e credono nella fiducia reciproca. Gemelli, rimarranno stregati dalle abilità oratorie e di amatore del Leone. Il matrimonio sarà la prosecuzione ideale di un'intesa perfetta. Molto buono l'aspetto intimo e l'amore di entrambi per i viaggi e i pranzi fuori porta con il partner. Cancro, l'unione sarà discreta, l'amore e il forte sentimento scardineranno le eventuali difficoltà. Una delle principali discussioni avverrà a causa della morbosità di entrambi.

Il Cancro dovrà tenere a bada la sua proverbiale incostanza. Leone, due persone dello stesso segno daranno vita ad un rapporto veramente interessante. Il rapporto tra i due avrà possibilità di durare qualora il feeling e la passione risulteranno essere immediati. Bilancia, ottima l'intesa sessuale tra i due segni, anche se affrontata in maniera completamente diversa. Un matrimonio tra Bilancia e Leone difficilmente fallisce. Scorpione, la passione e la forte ricerca di emozioni renderanno i due segni molto compatibili. Non mancheranno gli attriti, entrambi saranno possessivi e dominanti. Sicuramente non ci si annoierà e non sarà mai un amore banale. Sagittario, il rapporto si baserà su tanti elementi importanti e vincenti. Sarà duraturo e si trasformerà in qualcosa di interessante e solido.

Il Sagittario chiederà solamente un po' di autonomia. Pesci, il rapporto sarà ben equilibrato e si esalterà grazie alla spontaneità e al romanticismo di entrambi i segni.

Segni con evidenti contrasti

Il Leone non avrà un buon rapporto con i seguenti segni: Vergine, sarà molto difficile la sintonia tra i due segni. La poca costanza della coppia impedirà una vita tranquilla e prevarranno le continue incomprensioni. Capricorno, questo sarà troppo glaciale per le abitudini del Leone. Inoltre risulterà essere distaccato e troppo prudente per le esigenze 'feline' del partner. Acquario, il rapporto rischierà di non essere molto duraturo, la passione per il corpo del Leone si sposa male con quella per la mente dell'altro.