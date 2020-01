L'Oroscopo di martedì dedicato all'amore e al lavoro del 14 gennaio, approfondisce i transiti planetari in chiave fortunata e positiva per tutte le sfere vitali. Le previsioni astrologiche, segno per segno, puntano un riflettore sull'entrata di Luna in Vergine, che rende l'amore affettuoso ma anche molto concreto, prudente e riservato. Splendida, invece, la posizione di Venere in Pesci che garantisce amore anche al Toro, Capricorno, Cancro e Scorpione.

Fortuna, amore e lavoro nell'oroscopo di martedì 14 gennaio

Ariete: Venere, sempre più vicina al segno, si carica di energia positiva ed è pronta a rendere la sfera amorosa più frizzante. Luna dalla Vergine chiede maggiore concretezza sia in ambito affettivo che sul lavoro. Quindi più fatti e meno parole.

Toro: Sole e Plutone dal Capricorno garantiscono una carica sensuale fuori dal comune. Siete in fase di espansione sentimentale e volete rivoluzionare l'amore in modo graduale, senza scossoni. In campo professionale, nuove opportunità si affacciano all'orizzonte e faranno guadagnare denaro.

Gemelli: piuttosto rigidi poiché influenzati da un impulso lunare che non rende espansivi in amore, cercherete di controllare le emozioni adottando la prudenza e la logica. Buone le capacità intellettuali che non vi fanno ostentare i pregi in campo lavorativo, ma fanno mettere a frutto progetti la cui realizzazione sarà un successo.

Cancro: la posizione di Luna dalla Vergine è benefica per l'amore, anche se rende molto sensibili e più prudenti nei confronti delle situazioni che animano la sfera affettiva. Forse la vostra diffidenza è dovuta alla paura di rimanere delusi dalla persona amata. Che ne dite invece di osare? Venere in trigono argina anche alcune problematiche lavorative.

Leone: molto generosi grazie all'aspetto di Venere e Giove, vorrete condividere splendide emozioni in due poiché molto desiderosi di coinvolgere il partner con il vostro entusiasmo.

Sul lavoro, un nuovo slancio vitale garantirà successo.

Vergine: Luna nel segno potrebbe farvi vivere con ansia le emozioni e adottare la prudenza e una maggiore riflessione, per controllare l'amore. Molto ordinati, utilizzerete una precisione impeccabile per riordinare il lavoro e rispolverare alcuni progetti tenuti in cantiere.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: in amore, darete più di ricevere poiché tenderete a soddisfare la vostra metà in ogni sua richiesta, sentendovi insoddisfatti perché non ricambiati a dovere. In campo professionale, Marte dal Sagittario dà la grinta giusta per emergere.

Scorpione: Luna diventa complice nella sfera amorosa e garantisce un fascino magnetico. Osate quindi e riuscirete a concretizzare i sogni amorosi. In campo lavorativo, la fortuna vi assiste e i pianeti presenti in Capricorno sigillano un periodo di progressione consapevole.

Sagittario: Marte nel segno forma una quadratura astrale con Venere che rende un tantino insoddisfatti. Sarete quindi essere molto espliciti in ambito professionale, chiarendo apertamente ciò che non vi va giù e in amore, dovrete cercare di contenere un'irritabilità nociva per il progredire delle storie.

Capricorno: Luna diventa complice di un modo di amare più profondo e riflessivo. Gli influssi derivanti dal domicilio astrologico sesto portano avanti una maggiore riservatezza in amore e sul lavoro. La presenza benefica di Giove, Saturno e Plutone garantisce grandi cambiamenti fortunati.

Acquario: Marte dal Sagittario regala dinamismo e grinta, tutti da investire nelle sfere vitali per attuare i progetti a voi congeniali.

Più stimolati anche dall'influsso di Venere e Nettuno i Pesci, darete prova di quanto valete sul lavoro e in amore, nessuno potrà resistere al vostro fascino spontaneo e romantico.

Pesci: Venere è entrata nel segno e approfondisce le sensazioni amorose con una nuova sensibilità e molta creatività. Attenzione a Luna in opposizione dalla Vergine che potrebbe creare ansia, rendendovi trepidanti in amore e insicuri sul lavoro.