Le previsioni astrologiche del 21 gennaio sono pronte a informare sull'andamento dell'amore di coppia relativamente a tutti i 12 segni dello zodiaco. In particolare il Cancro deve riflettere per prendere decisioni, mentre lo Scorpione dovrà dedicare maggiori attenzioni al partner.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: diverse incomprensioni vi potrebbero far vacillare. Non state attraversando un buon momento con il vostro partner, tenete duro e superate questa fase. Se poi vi accorgerete che la situazione é irrisolvibile procedete come ritenete più opportuno.

Toro: cercate di capire se volete ricucire il rapporto col vostro partner o invece mandare tutto 'a rotoli'. La scelta non sarà affatto semplice, il cuore potrebbe suggerirvi una cosa e la ragione un'altra.

Gemelli: cercate di non risultare troppo gelosi. Il vostro partner vi sta perdonando molte cose, la sua pazienza non sarà infinita. Metteteci del vostro e migliorate la possessività con la quale vi approcciate alla dolce metà.

Cancro: la persona amata vi stava nascondendo alcune cose, potreste essere venuti a conoscenza di situazioni che vi stanno facendo riflettere.

Se ritenete insormontabile il problema potreste decidere di mollare tutto.

Leone: la giornata andrà molto bene dal punto di vista sentimentale. Sarete sereni e passerete delle ore in spensieratezza con il vostro partner. Cercate di mantenere il giusto equilibrio e il vostro legame sarà sempre più duraturo e solido.

Vergine: acquisite serenità e andate avanti per la strada giusta. Non abbiate 'grilli per la testa', il vostro obiettivo é la stabilità con la persona amata. Non abbiate timore di commettere errori, non influiranno sul vostro rapporto.

Bilancia: l'amore marcerà bene come non mai, la giornata sarà sufficientemente tranquilla per potervi concedere qualche attimo di relax. La vostra dolce metà vi chiede di uscire, riposatevi poi accontentatela.

Scorpione: il partner attende le vostre attenzioni e le vostre gratificazioni.

Non siate troppo orgogliosi e cercate di rendere la persona amata felice del vostro atteggiamento. Proponetele una cena romantica in qualche bel ristorante.

Sagittario: gli stimoli non sono gli stessi di qualche tempo fa. Non volete cadere nella monotonia di coppia, ma non state facendo niente per migliorare la situazione. Conversate con il vostro partner in maniera costruttiva.

Capricorno: il partner potrebbe essere sorpreso dalla vostra intraprendenza. Una sorpresa serale renderà la vostra dolce metà particolarmente euforica. Mantenete questa linea e tutto andrà per il verso giusto.

Acquario: non sarà una giornata particolarmente felice dal punto di vista sentimentale. La vostra dolce metà vi accuserà di alcune cose che avete omesso di dirle. Pazientate e non cadete nella polemica.

Pesci: avrete voglia di rilassarvi con la persona amata, purtroppo non tutto andrà come avevate immaginato.

Sperate solo che non risulti essere una giornata particolarmente movimentata.