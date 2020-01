L'Oroscopo dell'amore per i single del 14 gennaio, analizza l'entrata di Venere in Pesci e di Luna in Vergine. Se da un lato l'astro dell'amore attua un'evoluzione sognatrice, romantica e un tantino surreale, l'astro d'argento richiama a vivere gli affetti con maggiore riservatezza. Così le previsioni astrologiche segno per segno, assumono un fascino particolare e le energie dirompenti si scontrano con una prudenza che tende a rimandare gli attimi incantevoli, come a conservarli in modo prezioso.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: gli astri dal Capricorno sono in quadratura e creano qualche tensione in campo amoroso, ma Marte è dalla vostra ed esorta a vivere le novità in modo più grintoso ed entusiasmante. La vicinanza di Venere e Nettuno dai Pesci saprà mitigare il tutto in modo più romantico.

Toro: Venere e Urano in sestile astrologico, garantiscono un amore entusiasmante ed eccitante. Le novità arrivano imprevedibili a movimentare la sfera amorosa, grazie a Mercurio dal Capricorno che crea occasioni tutte da cogliere al volo per ottenere successo.

Gemelli: l'influenza di Venere e Nettuno crea uno stato d'animo disilluso e potreste pensare che la persona che state frequentando attualmente, possa cambiare alcuni atteggiamenti che non vi convincono. Luna in quadratura non facilita il progredire dell'amore, ma tra un po' tutto migliorerà.

Cancro: Luna dalla Vergine vi rende molto sensibili e regala il coraggio per prendere una decisione risolutiva circa una situazione amorosa rimasta in sospeso. Dovrete affrontare il tutto con coraggio e chiarire una volta per tutte questa storia.

Leone: anche se qualcosa in amore non è andato nel verso giusto di recente, lasciatevi tutto alle spalle e ricominciate a brillare con la luminosità generosa che vi è consona. La vicinanza lunare garantisce un magnetismo molto affascinante, per attrarre la persona amata come una calamita.

Vergine: Luna nel segno vi fa andare a caccia di conferme in campo amoroso e cercherete alcune risposte che confermino i vostri pensieri. Un modo di fare molto prudente e riservato potrebbe essere dettato dalla paura di soffrire, ma gli astri sono dalla vostra parte. Dunque non avete nulla da temere.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dalla Vergine vi mette una situazione davanti in cui dovrete fare delle scelte. I raggi del satellite notturno illuminano la vostra emotività e i desideri da realizzare, facendovi vivere una situazione amorosa più da vicino così avrete modo di decidere il da farsi.

Scorpione: troppo sospettosi nei confronti delle nuove storie, cercherete di indagare come un detective a caccia di informazioni riguardanti la persona che vi ha rapito il cuore.

Luna dalla Vergine diventa anch'essa molto introspettiva e mette in evidenza dubbi e paure. Venere sigilla il tutto con amore.

Sagittario: Marte nel segno invoglia a vivere la sfera amorosa in maniera più intraprendente. Quindi bando alla pigrizia e scrollatevi di dosso un'apatia che non promette nulla di buono. Potrete così fare luce fuori e dentro di voi.

Capricorno: nuovi cambiamenti fluttuano nell'aria e sono promettenti per l'amore. Più vitali e ricettivi anche dal punto di vista intellettuale, potrete aprirvi alle opportunità con coraggio. Rimettetevi in gioco quindi, utilizzando scambi di messaggi e frasi d'amore che colpiscono dritto al cuore.

Acquario: Venere si è trasferita in Pesci ma non vi abbandona, promettendo maggiore stabilità in amore. Dovrete però rimboccarvi le maniche, superando alcune incertezze elargite da una Luna molto riservata e introspettiva. Marte è dalla vostra parte e garantisce tanto sexappeal.

Pesci: benvenuta Venere nel segno che insieme a Nettuno, regala il bisogno di sentirvi vivi attraverso l'amore. Più attratti quindi dal concetto di amore che dalla storia in sé, tenderete a sfuggire alla realtà in modo alquanto disincantato, vivendo le nuove conoscenze in modo illusorio.