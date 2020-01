Le previsioni zodiacali del mese di febbraio informano sul rapporto di coppia tra il Cancro e gli altri segni dello zodiaco. Il feeling sarà molto forte con Scorpione, Capricorno e Pesci. Non ci sarà sintonia con Sagittario, Gemelli e Ariete.

Il Cancro e i segni con buona sintonia

Il Cancro avrà avere un'intesa con i seguenti segni: Leone, buona la sintonia tra i due segni. La fedeltà di coppia risulterà un elemento importante per un rapporto duraturo. Le mancanze, e gli eventuali attriti, saranno appianati grazie al tanto amore profuso.

Vergine, la discrezione e i valori importanti della famiglia costituiranno una garanzia di successo per la coppia. Nonostante siano due segni 'abitudinari' non mancherà il feeling di coppia. Bilancia, l'unione sarà vincente dal momento che entrambi saranno attratti più dalla mente che dal corpo. In caso contrario risulteranno evidenti le lacune della Bilancia e la sua mancanza di grande sensibilità. Scorpione, l'intesa sarà buona ed entrambi trarranno giovamento dall'irrefrenabile passione dello Scorpione.

Il Cancro ne risulterà travolto e completerà una sua evidente mancanza. Capricorno, i due segni saranno in grado di regalarsi buoni momenti insieme. Saranno presenti in maniera effervescente i rapporti intimi, forse mancherà un pizzico di galanteria e romanticismo. Pesci, la relazione risulterà essere molto stimolante. Tante le peculiarità importanti in comune, la grande sensibilità e la ricerca di emozioni saranno delle carte vincenti.

Segni con evidenti contrasti

Il Cancro non sarà in sintonia con i seguenti segni: Ariete, l'impetuosità di questo sarà deleteria per il rapporto con il Cancro. Sarà molto difficile che questi due segni possano costituire una coppia solida e efficace. L'Ariete avrà bisogno, oltretutto, di una buona dose di autonomia. Toro, non sarà un'intesa promettente. Il Cancro toglierà sicurezze e rischierà di mandare tutto all'aria.

Ci potranno essere diversi punti di vista e discussioni relativamente alla gestione economica familiare. Gemelli, si verificheranno frequenti litigi a causa della mancanza di vivacità nel rapporto. La noia avrà la meglio sull'intraprendenza e sulla voglia di fare. Un eventuale matrimonio funzionerebbe molto male. Cancro, due persone dello stesso segno faranno fatica ad andare d'accordo. Vincerà la polemica e l'eccessiva irascibilità di entrambi. La sintonia e la voglia di stare insieme saranno solo passeggere. Sagittario, difficile che i due segni possano andare d'amore e d'accordo. Saranno pochi i punti in comune che caratterizzeranno il rapporto. Il Cancro finirà per reprimere il bisogno di spazi del Sagittario. Acquario, il rapporto risulterà essere molto complesso e le difficoltà difficilmente sanabili.

La visione pessimistica del Cancro mal si sposa con i sogni e la voglia di leggerezza dell'Acquario.