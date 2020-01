Le previsioni zodiacali di febbraio ci delucidano sulla sfera sentimentale dell'Acquario e sulla sua relazione con gli altri segni zodiacali. Ci sarà una buona intesa con i segni della Bilancia, dell'Ariete e del Capricorno. Differenze sostanziali, invece, con Cancro e Scorpione.

L'Acquario e i segni con cui avrà sintonia

Con l'Ariete ci sarà una buona sintonia di coppia. Entrambi avranno una visione della vita molto simile, saranno caratterizzati dall'allegria e dalla spensieratezza. L'unica nota dolente sarà rappresentata dall'eccessiva gelosia dell'Ariete.

Buona l'intesa di coppia con i Gemelli, entrambi avranno una visione concreta del rapporto e tenderanno a mettere da parte le cose che riterranno futili e prive di sostanza. L'attrazione fisica risulterà essere una delle armi vincenti. L'intesa con la Bilancia risulterà essere praticamente perfetta. La coppia risulterà essere molto in sintonia, il fascino che l'uno emanerà nei confronti dell'altro sarà piuttosto evidente. Entrambi non avranno una visione troppo materiale dell'unione. Sarà buona l'intesa con il Sagittario.

La coppia vivrà in un profondo equilibrio ed entrambi saranno molto bravi a non soffocare le idee e gli spazi dell'altro. Con il Capricorno sarà presente una forte dose di tolleranza reciproca. Soprattutto per questo motivo la coppia farà programmi futuri, troverà una lunga stabilità e un sostanziale equilibrio. La sintonia tra due persone Acquario sarà discretamente buona. Il continuo confronto migliorerà l'andamento generale della coppia, anche se porterà, in alcune circostanze, a passeggere discussioni.

L'intesa con i Pesci non sarà trascendentale ma consentirà alla coppia di non cadere in eccessive polemiche e in crisi esistenziali. Una freddezza di fondo caratterizzerà l'unione.

I segni con cui ci saranno divergenze

Con il Toro ci potrà essere un rapporto che non vivrà di programmi futuri o progetti a lunga scadenza. La sintonia sarà nel breve periodo, l'eccessiva possessività farà spegnere il rapporto.

Con il Cancro il rapporto non sarà stabile ed entrambi saranno alla costante ricerca di ciò che il partner non potrà mai dare loro. Non sarà consigliabile un'unione che vada oltre la semplice amicizia. Con il Leone il rapporto non sarà idilliaco, il partner di questo segno avrà una visione molto più materiale della relazione. Il partner Acquario tenderà ad essere molto meno presente, anche sui problemi altrui.

Vergine: la relazione tra i due segni risulterà poco eterogenea. La mancanza di passione, e di una forte attrazione fisica, finirà per compromettere la bontà del rapporto.Troppi gli alti e bassi per pensare ad una relazione stabile. Con lo Scorpione saranno tante le divergenze di fondo. La coppia non funzionerà a causa del diverso modo di approcciarsi all'amore, troppo passionale quello dello Scorpione per le attitudini e le esigenze dell'Acquario.