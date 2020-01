Nel fine settimana del 18 e 19 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare in Scorpione, mentre Plutone, Saturno, Giove ed il Sole sosteranno in Capricorno. Venere e Nettuno saranno nell'orbita dei Pesci, nel frattempo Marte sarà nel domicilio del Sagittario. Infine Mercurio permarrà sui gradi dell'Acquario, così come Urano che continuerà la sua sosta in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Bilancia, meno concilianti per Pesci ed Ariete.

Gemelli intraprendenti

Ariete: straniti.

L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, senza pensarci un attimo, chiederanno spiegazioni in merito in maniera veemente.

Toro: affettuosi. I nativi Toro saranno più disposti a dimostrare il loro affetto alle persone care che, come conseguenza, glielo esterneranno in maniera reciproca.

Gemelli: intraprendenti. I rapporti interpersonali saranno presumibilmente privilegiati dalle effemeridi che 'premieranno' la loro intraprendenza con la nascita di un flirt, tanto inaspettato quanto intrigante.

Cancro: stand-by. Nel fine settimana i nati del segno vorranno probabilmente chiudere il mondo circostante fuori dall'uscio di casa, in modo da staccare la spina dalla quotidianità rimettendo in ordine i pensieri.

Leone solitario

Leone: solitari. Le faccende amorose potrebbero attraversare un delicato momento proprio questo weekend, facendo optare alcuni nativi per passare da soli queste due giornate.

Vergine: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Vergine andrà, con tutta probabilità, a gonfie vele questo fine settimana, malgrado i rapporti amorosi, invece, non lasceranno presagire 48 ore di facile gestione.

Bilancia: lavoro 'top'. Weekend ideale per chiarire un equivoco nell'ambiente professionale con un collega, e tale riappacificazione rasserenerà anche il clima nel luogo di lavoro.

Scorpione: spensierati.

Due giorni molto utili per vivere con 'leggerezza', allontanando ogni ansia o problematica dei giorni scorsi che avevano attanagliato le menti native.

Capricorno caparbio

Sagittario: umore 'flop'. Le molteplici asperità del weekend potrebbero minare il tono umorale dei nativi Sagittario rendendoli, di conseguenza, oltremodo indisponenti verso il prossimo.

Capricorno: caparbi. Sebbene il fine settimana riserverà presumibilmente qualche ostacolo imprevisto, i nativi non si perderanno d'animo avanzando senza remore nel perseguire gli obiettivi in essere.

Acquario: passionali. Venere e Mercurio a braccetto 'alimenteranno' la fiamma della passionalità cimentando, come piacevole conseguenza, la simbiosi nel menàge amoroso.

Pesci: lavoro 'flop'. Le faccende lavorative subiranno probabilmente qualche scossone nelle giornate finali di questa settimana. Bisognerà pazientare sino a martedì prima di vedere una 'schiarita' lavorativa.