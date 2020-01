Le previsioni astrologiche di mercoledì 8 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco.

In particolare il Cancro sarà molto più sereno, mentre i Pesci dovranno chiarire alcune cose.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avete deciso di portare il partner a cena fuori, il gesto é importante e sarà molto apprezzato. Condite la serata con gentilezza e romanticismo. Questo passo vi renderà orgogliosi.

Toro: sarete in sintonia con la vostra dolce metà su alcune situazioni da dirimere. Approfittate di questo momento di unione per progettare qualcosa di importante. Non fatevi sfuggire un assist che sembra proprio perfetto.

Gemelli: il partner è soddisfatto del vostro comportamento, gli screzi precedenti sembrano essere solo un ricordo. Non 'cullatevi sugli allori' e procedete in questa direzione.

Cancro: siete più sereni e vedete le cose con maggiore chiarezza e felicità. Gran parte del merito va riconosciuto alla persona amata, a volte basta poco per indirizzare bene una relazione.

Leone: sarete presi da una voglia irrefrenabile di coinvolgere il partner in alcune vostre attività. La cosa sarà recepita molto bene e la considerazione dimostrata verrà ripagata.

Vergine: proponete qualcosa di interessante che la vostra dolce metà possa gradire. Non accettate la situazione di stallo che il vostro rapporto sta vivendo. Il partner é un po' giù di morale, stategli vicino.

Bilancia: ci potrebbe essere qualcosa di importante all'orizzonte, il sogno di coppia potrebbe essere ben presto esaudito. Armatevi di pazienza e gettate delle basi solide.

Scorpione: la relazione vi sta sfuggendo un po' di mano, tendenzialmente vorrete risolvere le questioni che sono in sospeso e creano dubbi. Coloro che dovessero decidere di dare un taglio netto, lo dovrebbero fare nei dovuti modi e con i tempi giusti.

Sagittario: deciderete di fare una bella sorpresa alla vostra dolce metà. Stavolta rimarrà un po' fredda davanti al vostro gesto e questo vi farà riflettere.

Capricorno: la persona amata sta riflettendo su alcune cose, datele il tempo necessario per arrivare ad una conclusione. Non forzate i tempi e sappiate attendere senza scendere a giudizi affrettati.

Acquario: sarete presi da alcuni pensieri personali e non vi renderete conto di alcune situazioni di coppia. Prendete in mano subito la situazione, prima che possa diventare irrisolvibile.

Pesci: ci potrebbero essere alcune cose che proprio non riuscite a mandare giù, é arrivato il momento di affrontarle e di non preoccuparvi delle eventuali conseguenze.