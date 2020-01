Le previsioni astrali di questo primo venerdì del nuovo anno vedranno tra i segni zodiacali più fortunati la Vergine e il Cancro, entrambi estremamente favoriti sia in amore che nel lavoro. Sarà una giornata brillante anche per i Pesci, soprattutto sotto l'aspetto amoroso.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): nella giornata odierna possibili fastidi, anche a livello fisico. Gli eccessivi sforzi e lo stress dei giorni scorsi potrebbero mettervi k.o.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sul posto di lavoro evitate provocazioni e scontri diretti con i vostri colleghi.

La noia caratterizzerà la giornata nella vostra vita di coppia.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): avrete molta voglia di rimettervi in gioco, soprattutto per quanto concerne la vostra vita professionale. Non sarà facile, ma avete il dovere di provarci.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in arrivo un po' di fatica e disorientamento. Il 2020 non è iniziato proprio al meglio in quanto ha messo a repentaglio alcune vostre certezze.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in amore non tirate troppo la corda con il/la vostro/a compagno/a.

Non esagerate nell'essere troppo opprimenti o possessivi con il partner.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): oggi rischierete di discutere inutilmente per ciò che domani vi potrà sembrare una banalità. Mantenete la calma e l'autocontrollo, potreste dire o fare cose di cui potrete pentirvi.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): se state vivendo una storia importante con il vostro partner, oggi sarà il momento propizio per pensare ad un passo in avanti importante. Per i single, favoriti incontri e nuove conoscenze, in particolare con Acquario e Capricorno.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sarà per voi una giornata di rinascita assoluta: molte cose cambieranno in positivo sia per quanto concerne la vostra situazione sentimentale, sia nel mondo degli affari.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): con Venere in opposizione astrale, ora sarete alla ricerca di un amore sincero, lontano soprattutto dai pregiudizi.

Riuscirete a trovarlo? Lo scoprirete solo vivendo, come diceva una canzone di Lucio Battisti.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non sforzatevi troppo al lavoro, rischierete di trascurare gli affetti della famiglia.

Toro (21 aprile – 21 maggio): avrete tantissime cose da fare in casa come nel lavoro ma poca voglia di dispensare sorrisi. In serata potreste avere un litigio familiare a causa della stanchezza accumulata durante questa giornata interminabile.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in arrivo, per voi, un'ottima proposta professionale. Oggi riuscirete a capire anche meglio il partner, migliorando il vostro rapporto di coppia e l'intesa a due.