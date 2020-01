Durante la giornata di lunedì 13 gennaio, la Luna transiterà nel segno zodiacale della Vergine, a completamento di una configurazione astrale brillante e molto promettente, mentre per l'Ariete si aprirà un periodo in salita sul fronte amoroso. L'Acquario farebbe meglio ad evitare di fare spese per il momento insostenibili al lavoro, mentre la Bilancia saprà dare una discreta importanza alla propria relazione sentimentale.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 13 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 13 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: la giornata potrebbe non iniziare con il piede giusto per i nativi del segno a causa degli influssi del Sole in Capricorno, che questa volta potrebbero portare qualche problema. Sul fronte sentimentale sapete molto bene di avere bisogno di alcuni consigli per sistemare una questione con il partner, anche se non volete accettare la cosa. Se siete single forse fareste meglio prima a dedicarvi alle vostre faccende che saranno più importanti.

Per quanto riguarda il lavoro cercate di rimandare alcune decisioni importanti e pensate per il momento agli incarichi meno impegnativi. Voto - 6

Toro: la vostra vita sentimentale brillerà di luce propria durante la giornata di lunedì grazie ad un fenomenale Urano in quadratura al vostro cielo, pronto a fornirvi il meglio in amore. Infatti piacevoli novità allieteranno la vostra relazione e vi lascerete guidare dalla spontaneità e dall'amore verso la vostra anima gemella. I single saranno pronti a rimettersi in gioco sul piano sentimentale, con coraggio e senza esitazione, dopo le recenti delusioni. Nel lavoro una certa liberà sarà quasi necessaria per raggiungere risultati degni di nota. Voto - 9

Gemelli: ancora una volta Marte sarà pronto a fornirvi le energie necessarie per iniziare al meglio la vostra giornata. Sul fronte sentimentale starete davvero bene con la persona amata anche semplicemente con una bella chiacchierata oppure svolgendo delle semplici azioni quotidiane.

Ciò che conterà sarà l'amore che proverete l'uno per l'altro. Per i single invece si aprono nuove speranze per conquistare la persona che piace. Per quanto riguarda il lavoro Giove metterà in risalto le vostre doti migliori ottenendo discreti risultati. Voto - 8

Cancro: avrete una curiosità e una voglia incredibile di scoprire alcuni lati a voi ancora sconosciuti della vostra relazione sentimentale durante la giornata di lunedì. Mercurio stimola la vostra voglia di sapere, ma sappiate che spesso non sempre è un bene. Se siete single i pettegolezzi non saranno il vostro forte, e forse sarebbe il caso di essere più decisi con la vostra fiamma. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo le disponibilità finanziarie non vi mancheranno: lasciatevi convincere a fare un investimento che potrebbe rivelarsi davvero fruttuoso.

Voto - 7,5

Leone: la Luna lascerà il vostro cielo già dalle prime ore del mattino durante la giornata di lunedì. La situazione potrebbe subire un leggero calo, ma sarà comunque ottimale per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale se siete single usate pure il vostro fascino per fare colpo, ma non esagerate nel vantare le vostre gesta. Le relazioni fisse tenderanno a trascorrere il loro tempo in compagnia delle persone che più amano come i familiari. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la pazienza vi porterà lontano, ma dovrete mantenerla. Se dovete fare un acquisto al momento a voi inaccessibile, aspettate ancora un po’.

Voto - 7,5

Vergine: la Luna entrerà nel vostro segno zodiacale e porterà una lunga serie di novità positive per voi nativi del segno. Avrete dalla vostra parte una configurazione astrale brillante, soprattutto sul fronte sentimentale, dove trascorrerete una giornata perfetta, tra scambi di idee, risoluzione di imprevisti e un notevole aumento dell'affiatamento di coppia. I single conteranno sulle proprie capacità e con un po’ di fortuna potrebbero fare degli incontri determinanti. Sul posto di lavoro sarete in splendida forma e vi dimostrerete sempre più adatto al ruolo che ricoprite grazie alle vostre abilità e alla vostra intelligenza.

Voto - 9

Bilancia: forse sarebbe il caso di non essere troppo determinati sul posto di lavoro durante la giornata di lunedì. Il Sole in Capricorno infatti potrebbe rendervi un po’ nervosi e ostinati tanto da poter combinare qualche guaio con i vostri colleghi, creando così qualche dissapore. Va bene lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi, ma senza ostacolare gli altri. Situazione differente sul fronte sentimentale, dove saprete dare il giusto peso alla vostra relazione di coppia, senza creare ulteriori problemi nei confronti del partner. Per i single la situazione non volge proprio verso la meta desiderata e bisognerà avere molta pazienza.

Voto - 6,5

Scorpione: sarebbe il caso di fare il punto sulla vostra attuale situazione finanziaria per quanto riguarda l'ambito lavorativo, considerato che si avvicinano delle spese ingenti da affrontate. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la Luna in quadratura al segno della Vergine vi donerà un certo fascino da condividere con la vostra anima gemella per aumentare l'affiatamento di coppia e vivere dei momenti davvero romantici. Per i single potrebbe essere la giornata adatta per guardarsi intorno e cercare di trovare l'amore, anche in posti piuttosto inaspettati. Voto - 7

Sagittario: una forte carica energetica unita ad una grande voglia di fare vi permetteranno di lavorare con tenacia durante la giornata di lunedì.

Potreste inoltre sperare in buoni guadagni grazie agli influssi benefici del pianeta Giove nel buon segno vicino del Capricorno. Sul fronte amoroso Venere vi consente di avvicinarvi alla vostra dolce metà con delicatezza e comprensione, per risolvere alcuni piccoli problemi di coppia oppure per concedervi qualche ora di benessere solo voi e la vostra anima gemella. I single dovranno lavorare su loro stessi per trarre il meglio ed essere delle creature eccellenti e migliori per gli altri. Voto - 8,5

Capricorno: si osserva una comitiva di pianeti lenti e rapidi che vi guarda con grande favore durante la giornata di lunedì per voi nativi del segno.

Dal Sole a Mercurio, da Giove a Saturno, darete il massimo ovunque per ambire al meglio. In amore arriveranno delle buone notizie per le relazioni stabili, che porteranno una certa felicità e un affiatamento alto tra voi e il partner. Se siete single forse fareste bene a non fidarvi di coloro che vogliono soltanto usarvi a loro piacimento. Sul posto di lavoro abbandonerete alcuni timori, cercando di superarli per portare a termine le vostre mansioni con più audacia. Voto - 8,5

Acquario: Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale vi consiglia di evitare per il momento spese ingenti sul posto di lavoro.

In questo periodo conviene essere pazienti in attesa che il sole torni a splendere sulle vostre finanze, nonostante lavorate con serietà al momento. In ambito sentimentale potreste avere qualche preoccupazione di coppia, ma sarà solo una situazione passeggerà. Può capitare infatti di non sentirsi sempre a proprio agio. Provate a discuterne con il partner. Non ve ne pentirete. Se siete single potreste essere malinconici e guardare con nostalgia al passato. Voto - 6,5

Pesci: sarà la giornata ideale quella di lunedì per iniziare al meglio la settimana, grazie ad una discreta configurazione astrale formata da Nettuno e Plutone.

In amore tenerezza e dolcezza faranno parte integrante del vostro modo di essere e di amare. Tutto andrà secondo i vostri piani e l'intesa di coppia sarà destinata a salire. I single sicuramente preferiranno divertirvi con i gli amici o anche da soli, ciò nonostante non tutto il male viene per nuocere. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra libertà d'espressione sarà una carta vincente per mettere a punto progetti lavorativi di successo. Voto - 8,5