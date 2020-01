Martedì 14 gennaio 2020 sul piano astrale la Luna sosterà in Vergine, mentre Plutone, Saturno, Giove, il Sole e Mercurio transiteranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà nel segno del Toro, come Marte resterà nell'orbita del Sagittario. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro, mentre Venere e Nettuno rimarranno stabili in Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Capricorno, meno rosee per Vergine e Toro.

Toro geloso

Ariete: impulsivi. Martedì i nativi potrebbero agire senza porgere molta attenzione alla riflessione e tale impulsività sarà mal digerita dai colleghi nell'ambiente professionale, i quali non perderanno tempo nell'esternare le proprie perplessità in merito.

Toro: gelosi. Il languido duetto Venere-Nettuno in Pesci metterà presumibilmente qualche ostacolo nel percorso amoroso dei nati del segno, rendendoli inclini a forti quanto ingiustificati sentimenti di gelosia verso la dolce metà.

Gemelli: umore 'flop'. I Luminari in posizione poco conciliante non favoriranno il buonumore in casa Gemelli ed il loro mood uggioso stupirà gli amici di sempre, abituati ad un sorriso a 32 denti.

Cancro: focosi. Il Pianeta della Bellezza appena sbarcato nel loro Elemento potrebbe far riaccendere la 'scintilla' della passionalità per i nati Cancro, specialmente per chi tra loro è 'fresco' di una relazione amorosa.

Vergine bugiarda

Leone: stand-by. In questa giornata i nativi potrebbero optare per staccare la spina dalla quotidianità mettendo in primo piano se stessi e rimandando, di conseguenza, le incombenze pratiche a data da destinarsi.

Vergine: bugiardi. La Luna nel segno opposta a Venere e quadrata a Marte 'proverà' a svelare qualche segreto o bugia dei nati del segno, i quali farebbero bene a cospargersi, sinceramente, il capo di cenere.

Bilancia: stress. Queste 24 ore non saranno presumibilmente un inno alla serenità, a causa delle copiose asperità astrali, visto che lo stress potrebbe far capolino già dalle prime ore mattutine.

Scorpione: amore 'flop'. Le faccende di cuore in casa Scorpione potrebbero risentire del contrasto dei Luminari con Venere che renderà il clima nel menàge amoroso tutt'altro che affettuoso.

Pesci romantici

Sagittario: abbuffate. Martedì i nativi non baderanno, con tutta probabilità, alla circonferenza del girovita, concedendosi totalmente ai piaceri della tavola, sia da soli che in compagnia di partner ed amici.

Capricorno: lavoro 'top'. Giornata presumibilmente col vento in poppa per quanto riguarda le vicende professionali dei nati Capricorno che lavoreranno duro e, come se non bastasse, saranno contenti di faticare.

Acquario: venali. L'attaccamento quasi maniacale al denaro potrebbe far storcere il naso al partner che, invece, andrebbe 'coccolato' con un bel regalo. Lavoro in secondo piano.

Pesci: romantici. Nettuno stringe a sé Venere, entrambi nel segno, 'regalando' ai nativi 24 ore pregne di romanticherie e dolcezze che saranno ben apprezzate dalla dolce metà.