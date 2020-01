Nel fine settimana del 18 e 19 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare in Scorpione mentre il Sole, Giove, Saturno e Plutone sosteranno in Capricorno. Mercurio sarà nel domicilio dell'Acquario con Marte che proseguirà il suo moto in Sagittario. Infine Urano permarrà sui gradi del Toro come Venere e Nettuno che rimarranno stabili nell'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Bilancia, meno concilianti per Sagittario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Gemelli: intraprendenti.

Sabato e domenica in cui i nati del segno potranno presumibilmente godere di una spiccata intraprendenza che li aiuterà a stringere nuovi intriganti rapporti interpersonali.

2° posto Bilancia: lavoro 'top'. Nell'ambiente professionale dei nati Bilancia potrebbe respirarsi un clima sereno, diversamente da ciò che si era profilato nei giorni precedenti. Momento ideale per chiarire un equivoco con un collega.

3° posto Scorpione: spensierati. Weekend che 'servirà' ai nati del segno per staccare la spina dalla quotidianità ed allontanare ogni problematica o ansietà in modo da riconnettersi con la loro più profonda essenza.

I mezzani

4° posto Acquario: focosi. Venere da un lato e Mercurio dall'altro 'soffieranno' sulla fiamma della passionalità nel focolare domestico nativo andando, come piacevole conseguenza, a cimentare la simbiosi del ménage amoroso.

5° posto Toro: affettuosi. Dal pomeriggio di sabato i nativi potrebbero risultare più propensi a dimostrare il loro affetto alle persone care e tale mood gli farà notare ancora una volta quanto sia importante il calore delle persone care.

6° posto Vergine: finanze 'top'. Malgrado qualcosa nelle faccende di cuore non girerà come previsto, i nati del segno potranno consolarsi con le finanze che godranno di due giorni piacevolmente floridi.

7° posto Capricorno: ostinati. Far cambiare opinione ai nativi questo fine settimana sarà un'ardua impresa che partner ed amici, capendo l'antifona, eviteranno d'accollarsi.

8° posto Leone: solitari.

La voglia di circondarsi di altre persone o, in alcuni casi, intavolare un interessante dibattito potrebbe ridursi drasticamente facendoli optare per un weekend in versione 'solitaria'.

9° posto Pesci: rallentamenti. Sul versante professionale i nativi avranno a che fare con qualche ostacolo di troppo che ne rallenterà l'ascesa. Niente paura, già dal prossimo martedì la situazione inizierà a volgere al bello.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Sagittario potrebbe non essere brillante ma sarà bene che i nativi non sfocino in comportamenti arroganti o indisponenti che sarebbero mal digeriti dai colleghi.

11° posto Ariete: perplessi. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati del segno che, senza mezzi termini, esigeranno una spiegazione rapida e veritiera per calmarsi.

12° posto Cancro: stand-by. Weekend dove le effemeridi consigliano di ridurre al lumicino ogni conversazione 'spinosa' rimandando le questioni importanti alla prossima settimana.