Sabato 18 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno dello Scorpione, mentre il Sole, Plutone, Giove e Saturno sosteranno sui gradi del Capricorno. Marte permarrà nel segno del Sagittario come Mercurio che continuerà il suo transito in Acquario. Infine Venere e Nettuno rimarranno stabili in Pesci, nel frattempo Urano sarà domiciliato in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Scorpione, meno entusiasmanti per Toro ed Ariete.

Ariete: finanze 'flop'.

Il settore economico dei nativi potrebbe subire qualche scossone in questa giornata a causa di una spesa non preventivata che graverà sul bilancio finanziario.

Toro: perplessi. Il comportamento sopra le righe di un collega potrebbe far storcere il naso ai nati Toro che, anziché esternare il loro malcontento, preferiranno rimanere in rigoroso silenzio riflettendo sul misfatto.

Gemelli: incontri. Sabato dove potrebbero giungere delle nuove persone nel percorso evolutivo dei nati Gemelli tramite delle stimolanti conoscenze che, in molti casi, avranno ottime chance di trasformarsi in focosi flirt invernali.

Cancro: taciturni. La voglia di comunicare in casa Cancro potrebbe essere messa al bando a fronte di un mood taciturno che poco sarà gradito da partner e figli. Lavoro in stand-by.

Intuizioni per Scorpione

Leone: relax. Nel primo giorno del weekend i nati del segno avranno, con ogni probabilità, un gran desiderio di rimettersi in forze mettendo in secondo piano ogni attività pratica non urgente.

Vergine: entrate extra.

Giornata favorevole per ricevere un'entrata economica inaspettata, come un rimborso o un riaccredito, che i nativi farebbero bene a conservare da buone 'formichine' come il severo duetto Urano-Saturno raccomanda.

Bilancia: lavoro 'top'. Nell'ambiente professionale tornerà, con tutta probabilità, a regnare un clima di serenità e complementarietà con i colleghi. Sabato favorevole per discussioni chiarificatrici coi piani alti.

Scorpione: intuitivi. Dotati di una spiccata intuizione, i nati Scorpione avranno presumibilmente la strada spianata per raggiungere celermente le loro mete professionali, qualunque esse siano.

Shopping per Pesci

Sagittario: umore basso. Astri poco concilianti quest'oggi per i nati del segno che, se sfoceranno in comportamenti indisponenti, potrebbero ricevere una sonora lavata di capo al lavoro.

Capricorno: caparbi.

La determinazione sarà la peculiarità regina del sabato nativo che li farà perseguire nei loro progetti professionali affrontando a testa alta ogni ostacolo che si porrà tra loro e la meta.

Acquario: sabato a metà. Ad una mattinata uggiosa ed imbronciata seguirà una seconda parte del sabato probabilmente più appassionante nel menàge amoroso.

Pesci: shopping. Malgrado le finanze non godano di particolari favori astrali, i nativi decideranno ugualmente di concedersi un'intensa sessione di shopping che servirà più da gesto gratificante che di reale necessità.