A febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno Pesci (dove staziona Nettuno) all'Ariete mentre il Sole e Mercurio cambieranno domicilio passando dall'Acquario ai gradi dei Pesci. Saturno, Giove, Marte e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Marte che resterà in orbita Sagittario. Infine Urano continuerà la sosta in Toro ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Acquario, meno rosee per Cancro ed Ariete.

Sul podio

1° posto Gemelli: sensuali. Un mese che potrebbe aprire i battenti con una sensualità spiccata in casa Gemelli che, col passare dei giorni, lascerà spazio ad un mood più cerebrale nelle faccende di cuore.

2° posto Acquario: creativi. Chi tra i nativi è un libero professionista godrà, con ogni probabilità, di estro e creatività che influiranno favorevolmente nella celere avanzata professionale di cui saranno protagonisti.

3° posto Leone: lungimiranti. I nativi avranno probabilmente uno sguardo prettamente orientato verso il prossimo futuro, difatti ogni loro mossa sarà ponderata per garantirsi un florido avvenire lavorativo.

I mezzani

4° posto Capricorno: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi andrà presumibilmente a gonfie vele nel secondo mese del 2020 tanto che alcuni tra i nativi sceglieranno di fare un investimento oculato che avrà buone possibilità di essere azzeccato.

5° posto Toro: stabilità. Sia nelle faccende professionali che amorose i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, una gran voglia di stabilità.

Questa loro predisposizione al 'mettere radici' li farà avanzare coi 'piedi di piombo' scongiurando ogni passo falso.

6° posto Vergine: instancabili. L'energia sarà un'amica fedele in casa Vergine questo mese in quanto i nati del segno potrebbero risultare instancabili nel luogo di lavoro e tale stacanovismo non passerà inosservato.

7° posto Bilancia: abbottonati. La voglia di comunicare del periodo sarà 'falcidiata' dalle molteplici asperità planetarie che, come conseguenza, faranno probabilmente optare i nati del segno con il mantenere un profilo 'abbottonato'.

8° posto Cancro: gelosi. Il 'fantasma' della gelosia potrebbe far capolino questo mese per i nativi che, malgrado non vi siano reali motivazioni, proverà questo avverso sentimento verso la dolce metà.

9° posto Scorpione: poco lucidi. Marte e Mercurio in angolo dissonante metteranno, c'è da scommetterci, a dura prova l'abilità di concentrarsi dei nativi che, nelle giornate centrali, dovranno porgere maggiore attenzione per scongiurare qualche gaffe.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Il mese sarà fortemente influenzato dal passaggio del Pianeta della Bellezza dapprima in Pesci, dove l'irruenza sarà presumibilmente protagonista, per poi 'sbarcare' nel loro segno rendendoli estremamente nervosi nelle faccende amorose.

11° posto Sagittario: revisioni. In 'vena' di rivoluzioni, questo mese, i nativi metteranno probabilmente sotto la lente d'ingrandimento le loro faccende professionali tracciando una linea su ciò che vorranno 'portare avanti' e ciò che troncheranno.

12° posto Pesci: egoisti. Il focus mensile dei nativi sarà presumibilmente indirizzato esclusivamente su loro stessi, rendendosi di conseguenza poco attenti alle richieste del partner ed alle esigenze aziendali.