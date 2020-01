Giovedì 9 gennaio 2020 la Luna ed il Nodo Lunare stazioneranno in Cancro mentre Plutone, Saturno, Giove, Mercurio ed il Sole sosteranno in Capricorno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci e Venere nel domicilio dell'Acquario. Infine Marte proseguirà il suo moto in Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione ed Acquario, meno concilianti per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: chiamate extra. I lavoratori a chiamata avranno buone chance di ricevere numerose opportunità professionali questo giovedì.

Occasioni che bisognerebbe cogliere al volo.

2° posto Scorpione: galanti. Nel focolare domestico potrebbe tornare a regnare un clima d'affettuosità reciproca che 'stimolerà' l'indole romantica, spesso celata, dei nati Scorpione.

3° posto Cancro: trasgressivi. Il sestile Urano-Luna ravviverà, c'è da scommetterci, la vena trasgressiva dei nativi che saranno tentati da una scappatella anche se la Venere d'Aria li farà probabilmente desistere.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. Il desiderio di divertimento odierno sarà presumibilmente soddisfatto organizzando una scanzonata serata assieme a partner ed amici da trascorrere nei pub del centro.

5° posto Capricorno: instancabili. Il bottino energetico in casa Capricorno potrebbe essere stracolmo facendo divenire i nativi quasi instancabili mentre svolgeranno le loro mansioni professionali.

6° posto Gemelli: taciturni. La voglia di comunicare col prossimo questo giovedì potrebbe venir meno ed i nati del segno, anche se noteranno qualche manchevolezza del partner, rimarranno in 'religioso' silenzio.

7° posto Toro: relax. Le vicende professionali potrebbero balzare in secondo piano, un po' per le energie deficitarie ed un po' per la voglia dei nati Toro di godersi gli affetti più cari.

8° posto Vergine: fiacchi. Lo scontro tra i Luminari sommato alla dissonanza marziale potrebbero far procrastinare ai nativi gran parte delle attività pratiche ai giorni seguenti.

9° posto Leone: amore 'flop'.

I nati del segno che vivono una relazione stabile potrebbero essere, in queste 24 ore, alle prese con un clima d'insoddisfazione che avrà poche occasioni per trovare una soluzione nel corso della giornata.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: ingenui. Credere bonariamente alle altre persone quest'oggi potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per i nativi che saranno inclini ad una certa ingenuità, 'calamita' per i truffatori.

11° posto Ariete: nervosi. I Luminari in contrasto tra loro renderanno, con tutta probabilità, i nati Ariete estremamente nervosi nell'ambiente professionale. L'antidoto più 'semplice' per evitare ramanzine dai 'piani alti' sarà un giorno di ferie.

12° posto Sagittario: indisponenti. L'umore e l'atteggiamento dei nativi oggi non sarà presumibilmente dei più concilianti tanto che le persone care preferiranno lasciarli 'cuocere nel loro brodo'.