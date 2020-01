L'Oroscopo di domani 8 gennaio 2020 è pronto a svelare le previsioni di mercoledì su amore e lavoro. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Ovviamente la scelta in questo contesto cade in esclusiva sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei appena citati, senz'altro ad avere ottime prospettive in campo sentimentale come anche nel comparto legato alle attività di lavoro, saranno i nativi nel simbolo astrale dei Gemelli insieme a quelli della Vergine.

A tenere il passo (quasi) dei due segni primi in classifica, senz'altro Toro, Cancro e Leone, terzetto discretamente fortunato valutato in periodo da quattro stelle. Intanto, a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno di sicuro coloro appartenenti al simbolo astrale dell'Ariete. Agli amici nati nel suindicato segno, le previsioni zodiacali del 8 gennaio annunciano un frangente decisamente poco promettente, in questo caso valutato con la spunta relativa al "sottotono". A questo punto senza perdere ulteriore tempo passiamo pure a definire meglio la nuova scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le attesissime predizioni su sentimenti e attività lavorative valide per i segni indicati.

Classifica stelline 8 gennaio

L'attesissima classifica stelline, quest'oggi interessante il giorno 8 gennaio, è stata appena svelata. In primo piano abbiamo già presentato in anteprima il segno dei Gemelli e della Vergine, nel frangente classificati alla testa della nostra scaletta con cinque ottime stelline indicanti un mercoledì super-fortunato. Tra gli altri favoriti del giorno, volendo fare un riepilogo di quanto messo in chiaro nell'anteprima vista poc'anzi, risultano abbastanza positivi nel frangente i soli Toro, Cancro e Leone, classificati con quattro stelline a corredo dei rispettivi segni. A questo punto andiamo pure a scoprire definitivamente l'intero tracciato espresso dalle stelle del momento, predisposte all'uopo nel condensato posto a seguire:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★: Ariete;

★★: NESSUNO.

Oroscopo mercoledì 8 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★.

Il prossimo mercoledì porterà i colori spenti dei periodi "sottotono" per la maggior parte di voi Ariete. In questa giornata dovreste cercare di mantenere la calma perché l’evento che state aspettando è ancora lontano e non vale la pena arrovellarsi tanto prima del dovuto. Abbiate soprattutto rispetto di chi vi asseconda e che fa di tutto per non farvi pesare il vostro umore "ballerino". Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, vedrete nella coppia una situazione conflittuale che vi creerà purtroppo qualche problema. Cercate di appianare le cose con molta calma e siate più disponibili con la persona amata. Single, la Luna in parte vi ignorerà, è vero, perciò non passate il tempo solo a rimuginare ma cercate di vedere gente e fare le cose che più vi piacciono, ok? Nel lavoro, non lasciatevi prendere dalla fretta, dalla voglia di concludere rapidamente, siete persone emotive, impulsive e non sempre riuscite a riflettere con calma sulle vostre azioni!

La giornata poco positiva vi invita soprattutto a soppesare attentamente scelte e decisioni perché potreste imboccare strade sbagliate per il vostro futuro: attenzione!

Toro: ★★★★. Il periodo richiederà un certo impegno unito ad altrettanta scaltrezza. Se non siete interessati a seguire certe regole in questa parte centrale della settimana, non cercate di coinvolgere gli altri nelle vostre trasgressioni, sia ben chiaro. In amore, l'intesa con la vostra dolce metà sarà perfetta grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità. Le stelle vi promettono tanta serenità e quel pizzico di magia in grado di far schioccare nuovamente la scintilla dell'attrazione fisica tra voi e il partner.

Di certo saprete assaporare ogni minuto di tempo trascorso insieme a chi volete bene, senz'altro quest'ultimo si dimostrerà tenero e dolce nei vostri confronti. Single, potreste fare nuovi progetti per il futuro cominciando da un presente che sembra abbastanza positivo. Non fossilizzatevi sulle cose del passato, spazzatele via con la certezza che per voi inizierà sicuramente un futuro migliore. Possibili notizie, infatti, potrebbero arrivare in amore proprio questo mercoledì: non lasciatevi influenzare troppo dalla timidezza ma prendete con gioia ogni cosa bella che il periodo senz'altro non vi farà mancare.

Nel lavoro, grazie all'appoggio di Giove in trigono a Urano, ogni situazione diventerà più accettabile. Niente sarà impossibile se sarete abili nel destreggiarvi fra i vari problemi alla fine, riuscirete in ogni cosa.

Gemelli: ★★★★★. La giornata relativa a questo mercoledì partirà alla grande già dalla prima mattinata per tantissimi di voi Gemelli. Pertanto la giornata sotto analisi è annunciata dall'Astrologia come "super-positiva" sotto molti punti di vista, a partire da quello relativo ai sentimenti. A dare quel tocco di magia che mancava da un pezzo in ambito sentimentale sarà la Luna in trigono a Venere.

Quindi ottime prospettive in amore generate, in primis, in quelle situazioni attualmente un po' in crisi: la voglia di collaborare metterà a posto ogni cosa e d’ora in poi tutto sarà facilmente risolvibile. In alcuni casi basterà trovare le parole giuste con il partner per ritrovare la serenità persa nei giorni addietro. Single, potrete rendere questa giornata straordinaria dimostrando di essere vicini a chi ne dovesse avere bisogno. Venere vi renderà particolarmente affascinanti ed avrete delle ottime opportunità per fare colpo su chi già sapete... Nel lavoro, infine, le stelle brilleranno benevole e vi regaleranno discrete opportunità su cui puntare.

Se la fortuna vi sorriderà, voi l'aiuterete con dei progetti veramente geniali che avevate in mente già da tempo.

Le predizioni del giorno 8 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. La giornata sarà mediamente positiva, anche se in certi frangenti potrebbe favorire l'insorgere di un po' di ansia. La buona Astrologia in questo caso consiglia, soprattutto nei rapporti interpersonali, una certa concentrazione. Diciamo che con tanta pazienza e una necessaria dose si buona volontà, forse, potreste anche concludere in piena positività il periodo. Le previsioni di mercoledì prevedono in amore una giornata sicuramente buona con qualche piccola sorpresa per qualcuno del segno.

L’intesa di coppia ritrovata donerà slancio alla vita sentimentale e, per il momento, potrete dire che il peggio è finalmente passato. Single, vivaci e brillanti, emergerete nella cerchia dei vostri amici per fascino ed allegria. Tali doti, sicuramente saranno capaci di catturare la simpatia di tutti e, per alcuni, potrebbe verificarsi la sospirata realizzazione di un sogno. Nel lavoro, con gli astri complici, la fiducia in voi stessi permarrà ad alta quota e vi regalerà la carta vincente per risolvere alcune situazioni complicate. Avrete l'estro e la capacità di apportare dei cambiamenti ai progetti in atto e potrete anche contare su qualche guadagno in più.

Leone: ★★★★. Giornata dalle grandi potenzialità, specialmente in campo sentimentale e interpersonale grazie alla presenza della positiva specularità offerta dal Sole in Sagittario. Questa parte della settimana infatti è stata messa in preventivo a voi Leone con le cinque stelline della buona sorte, quindi andranno sfruttate a dovere. In amore, la vostra creatività in campo sentimentale sarà decisamente in aumento. Approfittatene per ottenere il meglio dal vostro rapporto e per scuotere il vostro solito modo di fare, facendo partecipe anche il partner nei vostri progetti. Single, la giornata scorrerà all'insegna della soddisfazione.

Puntate sulle amicizie, soprattutto perché quest'ultime saranno in grado di donare tutto l'affetto ed il sentimento ai quali aspirate in questo momento. Mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico, riuscirete a cavarvela bene ed a fare breccia nel cuore di qualcuno di vostro interesse. Nel lavoro sarà un momento favorevole per portare avanti i vostri progetti. Curate quelli che porteranno miglioramenti al vostro futuro e vedrete che tutte le vostre idee si realizzeranno a breve.

Vergine: ★★★★★. Giornata meravigliosa a tutti gli effetti (almeno secondo l'Astrologia applicata al segno).

In effetti quasi tutto il periodo, se non perfetto, potrebbe risultare altamente positivo in diversi settori della vita. Senz'altro a giovarne di più saranno le situazioni a stampo sentimentale/affettivo con, in primo piano, eventuali impegni in bilico tra positività e negatività. L'oroscopo di domani 8 gennaio perciò consiglia in amore, visto che sarete in pace con voi stessi e senza preoccupazioni, di privilegiare soprattutto le relazioni intime. Questo vi permetterà di costruire finalmente l'ambiente perfetto per voi ed il vostro partner. Single, scintillante di stelle amiche, questo mercoledì si prevede positivo per fare nuove amicizie o dare una mano al sano divertimento.

Spensieratezza e benessere fisico saranno gli ingredienti giusti per trascorrere al meglio la giornata e, al contempo, avrete una bella grinta. Questo frangente vi consentirà di promuovere vantaggiosamente alcuni dei vostri interessi, magari attirando chi vi piace con il vostro risaputo fascino. Nel lavoro, la fortuna sarà dalla vostra parte per migliorare i vostri punti di forza in campo professionale. Cogliete questa opportunità fin quando ce ne sarà e siate aperti a tutto a tutte le novità che troverete.

