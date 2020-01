Giovedì 9 gennaio 2020 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare sui gradi del Cancro, mentre Plutone, Giove, Saturno, Mercurio ed il Sole stazioneranno in Capricorno. Venere permarrà nell'orbita dell'Acquario come Nettuno nel domicilio dei Pesci. Infine Urano continuerà il suo transito in Toro, nel frattempo Marte rimarrà stabile in Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione ed Acquario, meno entusiasmanti per Pesci e Vergine.

Cancro trasgressivo

Ariete: nervosi. Le dissonanze dei Luminari potrebbero rendere i nativi inclini al nervosismo, cogliendo ogni provocazione per innescare un litigio col prossimo.

Sarà bene, onde evitare ramanzine, virare verso un giorno di ferie.

Toro: lavoro 'flop'. La voglia di mettersi in gioco questo giovedì potrebbe venir meno in casa Toro e, come conseguenza, prediligeranno starsene in panciolle a casa godendosi gli affetti, anziché 'sudare' al lavoro.

Gemelli: taciturni. Qualcosa nel focolare domestico potrebbe non girare a dovere ed i nativi, anziché esternare il loro malcontento, preferiranno rimanere in silenzio ad osservarne le evoluzioni.

Cancro: trasgressivi.

La Luna in sestile ad Urano 'sommata' a Venere d'Aria 'stimoleranno' l'indole trasgressiva dei nati Cancro che, se legati sentimentalmente, potrebbero fare un focoso volo pindarico evitando, però, di tradire fattivamente il partner.

Scorpione romantico

Leone: amore 'flop'. Il clima in coppia non sarà presumibilmente dei migliori e, viste le effemeridi odierne, vi saranno poche probabilità di aumentare la simbiosi del menàge nemmeno nell'alcova.

Vergine: spossati. Il bottino energetico quest'oggi potrebbe essere scarno in casa Vergine, facendo optare i nativi per rimandare le attività pratiche meno urgenti onde evitare lo stress.

Bilancia: mondani. Giovedì dove i nati del segno avranno, con tutta probabilità, voglia di divertirsi, difatti organizzeranno una serata tra amici dove le risate saranno protagoniste.

Scorpione: romantici. Per i nativi che vivono una storia d'amore stabile questa giornata di febbraio si rivelerà presumibilmente romantica, dove le attenzioni e dimostrazioni d'affetto all'amato bene non mancheranno di certo.

Pesci ingenui

Sagittario: burberi. Il tono umorale non sarà probabilmente ad alti livelli ed a pagarne le conseguenze saranno le persone con cui avranno a che fare che dovranno sopportare il loro mood indisponente.

Capricorno: stacanovisti. Grazie allo Stellium di Terra la dissonanza lunare farà un baffo ai lavoratori dipendenti del segno che, con ogni probabilità, avanzeranno celermente nei loro progetti professionali in essere.

Acquario: chiamate extra. Chi tra i nati del segno lavora a chiamata, potrà ricevere svariate opportunità questo giovedì. Alcune delle quali saranno vere e proprie occasioni da cogliere al volo.

Pesci: ingenui. Fidarsi è bene, ma delle persone giuste, e nella giornata i nati Pesci potrebbero scoprire a loro spese come l'ingenuità, a volte, sia da bandire per evitare fregature.