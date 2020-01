L'Oroscopo di questo martedì 21 gennaio vedrà i nati sotto il segno dei Pesci e del Capricorno ricevere un'interessante sorpresa, mentre Sagittario e Ariete potrebbero avere un invito interessante.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Leone: purtroppo il vostro orgoglio, questo martedì vi porterà ad avere problemi sia sul lavoro che in amore, amici del Leone dovete capire che ammettere un errore non è segno di debolezza, in ogni caso siate tranquilli perché l'oroscopo vi vedrà leader già dai prossimi giorni.

11° Ariete: vi sentite un po' stanchi e sottotono e questo ha ripercussioni sia sul lavoro che in amore. Dovete assolutamente ritrovare la vostra forza interiore, siete dei leader e chi vi sta attorno ha bisogno di voi. Questo martedì riceverete un invito da una persona inaspettata.

10° Capricorno: siete in un periodo di confusione, avete tante idee valide ma anche molta confusione nella testa. Dovete focalizzare la vostra attenzione su una sola questione. In amore che siate impegnati o single invece ci sarà una sorpresa per voi.

9° Scorpione: purtroppo qualcosa che è successo vi fa essere molto tristi e proprio non riuscite a superarlo. Il dolore è forte ma dovete reagire, sappiate però che questo brutto periodo verrà compensato da una splendida notizia che arriverà domani, inoltre la vostra salute è perfetta, non sottovalutatelo.

8° Bilancia: l'oroscopo vi vede un po' in difficoltà a causa dei troppi pensieri che vi stanno girando per la testa.

Riposatevi sia mentalmente che fisicamente, vedrete che recuperare energie non vi farà che bene.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Sagittario: ci sono un po' di incomprensioni col vostro partner che dovrete risolvere, per i single invece non ci saranno novità ma in fondo in questo periodo state bene così. Riceverete un invito per una cosa che amate tanto, accettate senza pensarci due volte, ve lo meritate.

6° Toro: state attraversando un periodo di stasi sul lavoro, non affrettate i tempi pazientate e tutto migliorerà da solo. Una persona che vi ama ha bisogno di un vostro abbraccio fatelo e starete alla grande.

5° Acquario: date sfogo al vostro ingegno e proponete le vostre idee, perché sul lavoro hanno bisogno di voi. In amore la vostra razionalità sarà molto utile perché in questo momento non serve il cuore ma la testa.

Questo martedì sarà ottimo come il resto della settimana del resto l'oroscopo del 2020 vi vede sul podio.

4° Gemelli: siete bipolari, irrimediabilmente ma nessuno dice che questo debba essere necessariamente un problema, domani il vostro dualismo vi porterà di gestire differenti situazioni come se foste due persone diverse. Usate il vostro difetto come se fosse un grande dono e avrete delle belle soddisfazioni

Le prime tre posizioni

3° Cancro: L'oroscopo di questo martedì vi vede in forma perfetta, vi sentirete pervasi di energia, approfittatene per fare quello che vi piace e non stressatevi troppo con il lavoro.

La sera dedicatevi ai vostri cari e godetevi questa bellissima giornata.

2° Pesci: finalmente potrete passare un po' di tempo con il vostro partner, mentre i single riceveranno una sorpresa decisamente piacevole. Per il resto salute perfetta e soldi in arrivo.

1° Vergine: l'oroscopo del 2020 vi ha visto leader assoluti e questa sarà una delle tante giornate in cui sarete in testa alla classifica. Amore, lavoro e salute saranno perfetti, godetevi questa giornata perché davvero tutto quello che succederà sarà positivo per voi.