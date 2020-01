L'Oroscopo di questa settimana dal 20 al 26 gennaio vedrà i nati sotto il segno dei Pesci e della Bilancia protagonisti in amore, mentre ci saranno soldi in arrivo per Vergine e Acquario . Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Scorpione: purtroppo l'oroscopo settimanale vi vedrà come fanalino di coda ma non è il caso di disperare. Il problema è che sarete un po' in affanno dal punto di vista economico.

Non è un periodo felice per le vostre finanze e nonostante sul lavoro le cose vadano bene non siete ancora riusciti a far quadrare i conti. Evitate spese inutili, dedicatevi alla famiglia e tutto si sistemerà.

11° Leone: il problema è che siete troppo concentrati su voi stessi e non vi state curando di chi vi vuole bene e questo sarà causa di molto stress. Sul lavoro sarete un po' in affanno, ma c'è di buono che avete la solita salute di ferro.

10° Sagittario: avete gestito le vostre finanze in modo un po' troppo leggero e questo condizionerà la vostra settimana.

Evitate gli sprechi e cercate di ascoltare i consigli di una persona che vi è sempre rimasta vicina.

9° Cancro: una persona vi manca davvero troppo e questo è per voi fonte di immensa tristezza, è dura ma dovete reagire. A metà settimana riceverete una notizia molto positiva che risolleverà il vostro morale. Attenti ai colpi di freddo.

8° Ariete: l'Oroscopo vi vede poco reattivi, purtroppo a causa di una decisione che faticate a prendere, avete rallentato i ritmi sul lavoro e ne state pagando le conseguenze.

In campo sentimentale vi aspetta una sorpresa molto piacevole e questo vale sia per i single che per le persone impegnate.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Capricorno: sarete un po' agitati a causa di una lite, ma sbagliate a dare troppo peso a questa questione. Un incontro inaspettato vi sorprenderà molto piacevolmente. Salute ottima ma cercate di limitare i pasti.

6° Toro: nell'ultimo periodo siete stati un po' troppo stanchi però avete recuperato le energie e siete pronti per una settimana da protagonisti.

In amore vivrete una situazione un po' complessa a causa di un'incomprensione, ma tutto si risolverà per il meglio. Salute al top.

5° Pesci: state riprendendo in mano le redini della vostra vita e le cose andranno sempre meglio. In amore farete un incontro tanto positivo quanto inaspettato. Sul lavoro riceverete un'interessante proposta, valutate con calma e prendete la decisione giusta.

4° Bilancia: riceverete una piacevole sorpresa in amore, inoltre riceverete una risposta molto positiva che aspettavate da tempo.

Qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto, siate disponibili e ne otterrete solo benefici. Salute perfetta.

Le prime tre posizioni

3° Vergine: L'Oroscopo di questa settimana vi vedrà protagonisti in modo positivo. Tutto andrà per il meglio e saranno in arrivo un bel po' di soldini. Una persona del vostro passato si farà viva e voi ne sarete molto felici.

2° Acquario: questa settimana imporrete le vostre idee grazie al vostro carisma.

Tutti ascolteranno quello che avete da dire e vi metteranno al centro dell'attenzione. Riceverete inoltre una notizia, che apprezzerete molto, da parte di un vostro caro. Soldi in arrivo a metà settimana.

1° Gemelli: questa settimana sarà praticamente perfetta per voi. L'oroscopo vi vede leader indiscussi e le stelle vi accompagneranno passo passo, ogni singolo giorno. In amore farete un incontro speciale se siete single mentre riceverete una splendida notizia se siete impegnati. Sul lavoro riceverete una gratifica economica importante. Salute perfetta.