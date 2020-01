Domenica 12 gennaio 2020 la Luna, anche se ancora per poco, sarà ancora nel segno del Leone. In questa parte terminale della settimana attuale, coincidente con l'ultima giornata di weekend, si presuppone possa essere un periodo davvero efficace per i tre segni di Fuoco del Leone, dell'Ariete e del Sagittario. Lento ma inesorabile il viaggio intergalattico di Marte verso il Capricorno, ma ancora per molto nel campo del Sagittario. Venere invece si appresta a varcare i confini dell'Acquario per entrare nel segno dei Pesci proprio questo lunedì 13 gennaio.

A voi dunque il piacere di svelare le previsioni astrologiche di domenica relative ai dodici segni dello zodiaco.

Leone 'forte' in amore, Toro istintivo

Ariete: affettività al top. Ottimo il comparto sentimentale: se siete soli, un dardo ardente colpirà il vostro cuore, vi trafiggerà e vi ritroverete in preda a una febbre d’amore. Non mancheranno momenti di grande ardore per chi è innamorato. Nel lavoro, seguite i vostri interessi, i vostri affari, perché si prevedono novità in grado di cambiare in meglio la vostra attività professionale.

Le buone occasioni vanno colte al volo! Notevole la vostra grinta: saprete essere convincenti non solo a parole ma soprattutto con i fatti, che sono poi quelli che contano. Le vostre idee saranno degne di attenzione.

Toro: istinto da seguire. La giornata, seppure non sfavillante, vi trova in discreta forma. Procedendo con ordine e metodo riuscirete a smaltire a perfezione il lavoro di routine. Novità importanti vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni il vostro istinto. Nei rapporti di coppia si prevedono conflitti. Vi sarà difficile armonizzare con il partner, portare avanti i vostri progetti senza cadere in liti. Andrà meglio a chi è single.

Gemelli: fiducia in se stessi. Tutto procede un po’ a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione, mentre gli impegni quotidiani vi tengono al chiodo.

Se le cose non girano come vorreste, fate il punto della situazione e mettete in atto nuove strategie. Facendo un passo indietro, riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischiava di rimanere affossato. In amore un po’ di malumore non basterà a compromettere un legame così solido. Recuperato il buon senso, ritroverete anche la complicità della persona a voi cara.

Cancro: calma piatta. Né scosse né tumulti interiori, solo una domenica pigra e riposante, che ora vi calza a pennello dal momento che non siete troppo in vena di slanci. In famiglia, cercate di nutrire i legami: siate presenti non solo con il corpo, ma anche con lo spirito. La Luna, in Leone dal giorno 11 gennaio, annuncia un periodo tormentato per quei cuori eventualmente delusi o stremati! Approfittate del periodo per cercare di affrontare le questioni più spinose relative sia al rapporto sentimentale che a quelli interpersonali.

Con il partner potrete contare su una bella sintonia, legata alla capacità di parlare e di discutere di tutto, senza problemi.

Leone: buone nuove in amore. Ottimismo e buon umore vi danno la carica. Famiglia ed eventualmente il lavoro in questa domenica non vi pesano. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della routine riuscendo a godere delle gioie della quotidianità senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Nonostante le lusinghe e le numerose manifestazioni di stima, nel lavoro mantenete i piedi ben piantati a terra. La fortuna, comunque, è dalla vostra se saprete apprezzarla e soprattutto scovarla non appena vi passerà accanto!

Vergine: favoriti da Venere. La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. A fine settimana sembra che gli impegni si moltiplichino, ma voi sarete abili a mantenere il controllo e ad impostare le vostre attività. Dalla vostra parte, Venere vi dona quel tocco di romanticismo in più che potrà esservi molto utile a tingere di rosa il sabato sera. Le stelle propongono entusiasmi affettivi e una sensualità profonda e scatenata.

Sagittario impegnato, periodo 'no' all'Acquario

Bilancia: Sfruttate questo discreto periodo per rinsaldare e riscoprire il vostro rapporto di coppia. Sull’onda di questi messaggi astrali incoraggianti, vivrete una splendida intesa due. Forse faticherete un po’ ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi, limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è; il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno. Offrite di più se volete che anche il partner si lasci andare: potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, di impegnarsi più seriamente.

Scorpione: fate un passo in avanti. Offrite di più se volete che anche il partner si lasci andare: potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, di impegnarsi più seriamente. Potete contare su una buona intesa affettiva, intellettuale e sessuale col partner. Se siete soli, la voglia d’amore vi mette nelle condizioni ideali per innamorarvi.Questo periodo porta una gran voglia di romanticismo. Avete voglia di sognare, di abbandonarvi alla dolcezza, di lasciarvi trascinare dal fiume impetuoso dell’amore

Sagittario: passione alle stelle. Sarà un periodo di ricerca della tranquillità affettiva sotto tutte le forme.

Acquisteranno importanza le piccole cose, le abitudini condivise dal partner, certi rituali di coppia. La Luna vi mette di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o riunendo tutti i colleghi per una cena. Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo ad un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto. on ponete limiti alla provvidenza, né all’immaginazione. Nessun sogno si avvera se non siete voi i primi a credere che possa realizzarsi. La vostra riservatezza vi salvaguarderà da situazioni incresciose, causate da infondati pettegolezzi

Capricorno: Vi sentite solleticati da una serie di stimoli nuovi.

Tra incontri, progetti e iniziative, mostrate con facilità i vostri lati migliori. Proprio grazie alle vostre doti di brillanti intrattenitori, sarete ricercatissimi dagli amici. Se la relazione di coppia è un po’ appesantita dal ménage quotidiano, provate a coinvolgere il partner nei vostri mille interessi.I pianeti nel periodo viaggiano in aspetto silenzioso; rilassatevi ancora un attimo, guardatevi intorno e prendete il tempo necessario per definire le priorità. Avrete il desiderio di rimanere un po’ da soli con voi stessi, di ritagliarvi uno spazio tutto vostro.

Acquario: giornata 'no'. Non state attraversando una fase costruttiva e molti dei vostri progetti rischiano di non arrivare in porto, se insisterete a portarli avanti da soli.

Oltretutto, le energie scarseggiano e vi è difficile rimanere concentrati. Fareste meglio a delegare. Il terreno del lavoro invece è piuttosto minato, visto il passaggio di Mercurio nel dissonante segno dell’Acquario tenete alta la guardia e rimandate le decisioni importanti. Possibili tensioni e battibecchi anche nella coppia: vi sentite poco disposti a mediare e ad ascoltare attentamente chi vi sta vicino.

Pesci: rapporto ok con il partner. Una sana ambizione è un buono stimolo per migliorare, ma se vi accollate una mole di lavoro esagerata non lamentatevi poi della fatica! La capacità di relazione invece vi aiuta ad allargare il vostro giro, sfruttando ogni buona opportunità per affermarvi in ambienti nuovi.

Gli obiettivi che vi siete dati li avete già da tempo ben chiari in testa. Ora potreste finalmente trovare la strada adatta per concretizzarli. Con la persona amata il feeling si approfondisce e la relazione si consolida: cominciate a pensare seriamente al vostro futuro insieme.