Mercoledì 8 gennaio 2020 le effemeridi del periodo presentano ancora il Sole fermo nel campo del Capricorno. La Luna posizionata in Gemelli risulta negativa per i nati nel segno dei Pesci per via dell'opposizione diretta a Nettuno. Il Pianeta Marte resta ancora stabile in 'casa 5' nel settore del Sagittario. Tra le novità, quella di Urano in Toro in ottimo trigono astrale con Giove. In media ad essere avvantaggiati il terzo giorno della corrente settimana saranno, tra gli altri, l'Ariete, il Leone e il Sagittario.

Per i restanti, basterà seguire con attenzione le nuove previsioni astrologiche relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco.

Ariete fortunato, vantaggi per Gemelli

Ariete: fortuna nel lavoro! Avete molte idee per la testa e vorreste tanto condividerle con colleghi o superiori. Ma prima di farlo, assicuratevi che l’interlocutore sia in grado di comprenderne il valore. Seguite i vostri obiettivi, non lasciatevi trascinare su quelli degli altri. Non fatevi condizionare troppo dai sentimenti, perché potreste rischiare di non vedere la vostra realtà amorosa per quella che è!

Confidenze, affiatamento e reciproco apprezzamento vi apriranno la porta del cuore della persona che avete saputo conquistare.

Toro: sul piede di guerra! Questo mercoledì riuscirete finalmente a comprendere le vere intenzioni degli altri e a non scendere sul piede di guerra anche per una minuzia. Vi accorgerete che spesso siete voi che prendete fuoco per niente! Fate allora un sentito mea culpa. Nel lavoro svolte interessanti; opererete dei cambiamenti vantaggiosi per voi e per chi lavora con voi fianco a fianco: datevi da fare! In amore dimostrerete concretamente e fattivamente il vostro attaccamento al partner. Se siete single, l’umore è quello giusto per stupire una persona.

Gemelli: occasioni vantaggiose! Consigliatevi con gli amici, ma solo se sono affidabili e onesti. In caso contrario, non pensateci su due volte e diradate le frequentazioni.

Una necessaria selezione avrà il positivo risultato di rendere più piena e soddisfacente la vostra vita. Che siate single o in coppia, non frenate la voglia di avventura. Vivete esperienze diverse dal solito comprendendo le esigenze dell’altro. Nel lavoro state all’erta! Vi si presenteranno molte occasioni vantaggiose. A contatto con opinioni diverse, vi sentirete attratti da nuovi ideali.

Cancro: asperità caratteriali! Se volete levigare alcune asperità del vostro carattere, invece di cercare di correggerle, concentrate l’attenzione e valorizzate le qualità opposte. Puntate sull’altruismo se vi riconoscete un po’ egocentrici o sull’ascolto altrui se siete frettolosi. Sia che siate single oppure in coppia, le questioni di cuore procederanno spedite, anche se non sempre nella direzione che desiderate.

Nel lavoro cominciate dieci cose contemporaneamente, con il rischio però di non portare a termine niente. Scartate tutto ciò che è superfluo.

Leone: al top l'amore! Nella vita affettiva, fortunatamente tutto procede nel migliore dei modi. Vi darà supporto il sentirsi coccolati e voluti sinceramente e profondamente bene da chi non pensavate mai potesse darvi tanto. Adesso sappiate godere questo giorno positivo, non fate come al solito ma pensate al vostro futuro in maniera concreta. Nel lavoro non giudicate frettolosamente quel collega strampalato perché, al di là delle apparenze, potreste scoprire in lui preziose risorse.

Vergine: incontri da evitare! Con Mercurio e Urano favorevoli qualsiasi programma abbiate nel periodo, sia lavorativo che di studio, andrà a segno. Datevi da fare. Liberate attraverso la scrittura le vostre immagini interiori legate all’arte e alla bellezza e sarete più felici. In amore forse sarebbe bene evitare un incontro al buio. Amate le emozioni, ma con Venere e Plutone ostili sarà bene non esporsi troppo. Nel lavoro situazione caotica. Avete riservato poco tempo al confronto e adesso rischiate di perseguire obiettivi differenti. Urge un chiarimento.

Novità per Sagittario, Pesci impegnati

Bilancia: condizionati! La Luna in Gemelli solleva un quesito: vi lasciate condizionare troppo da chi vi è vicino? Cosa siete disposti a fare per essere più liberi? Dite basta al rischio di vivere del riflesso delle aspettative che gli altri nutrono nei vostri confronti. Nel lavoro non ricorrete alla seduzione per ottenere l’assenso di un collega. Parlate invece in modo chiaro e diretto e sarete vincenti. Una persona già impegnata vi farà comprendere le sue intenzioni e sarà molto difficile per voi resistergli. Baderete più al piacere che al dovere.

Scorpione: periodo tranquillo!

Il clima astrale non sarà il più adatto per trascorrere una giornata tranquilla e spensierata. Sarete inquieti e una vena polemica si farà sentire. Con astri poco affabili potreste incontrare ostacoli temibili ma stimolanti. Le amicizie vi daranno conforto e complicità. Se siete in coppia, gli umori e i desideri saranno contrastanti. O vi decidete a ignorare le provocazioni o vi conviene stare in solitudine. Se doveste accusare un cedimento dovuto alla stanchezza, non temete.

Sagittario: in arrivo belle novità! Preparatevi a gioire: sarete messi in condizione di prendere finalmente delle decisioni fondamentali per la vostra felicità.

All’inizio potrebbe sembrarvi difficile cambiare certe abitudini e proverete a rimandare, ma poi qualcosa di molto promettente vi farà cambiare idea e ne sarete entusiasti. Nel lavoro sarà forte la voglia di andare controcorrente. Giocate bene le vostre carte, evitando di farvi prendere dall’ansia e dalla voglia di strafare.

Capricorno: lezioni di vita! Pagare gli errori che sono stati fatti non è di sicuro cosa piacevole, ma è una lezione di vita che può essere molto utile per affrontare il futuro. La superficialità con cui vi fidate degli altri a volte si va a scontrare con una realtà diversa dalla vostra.

Non mettete a dura prova la pazienza della persona che amate con capricci e richieste eccessive. Dovete essere più ragionevoli. Mercurio è favorevole nel lavoro; ottima la cura dei dettagli, invidiabile il senso critico: che aspettate per tirarvi su le maniche e darvi da fare?

Acquario: nuove iniziative! Anche se non tutte le ciambelle riescono con il buco, mercoledì 8 gennaio constaterete che con la forza d’animo sarete in grado di gestire qualsiasi circostanza. Non avete voglia di compagnia? Fate un tuffo nel verde o dedicatevi alla meditazione o alla contemplazione. I single avranno incontri affascinanti e avventure che li turberanno, anche se di sicuro non sarà facile farglielo confessare.

Nel lavoro, grazie ad Urano, in molti vi gireranno intorno, perché saprete diventare una preziosa fucina di nuove iniziative e nuove proposte.

Pesci: giornata impegnativa! Attenti alla Luna in Gemelli in opposizione a Nettuno: si farà in quattro per rendervi la vita difficile e correte il rischio di entrare in collisione con la vostra dolce metà. Malumori causati dal vostro voler competere o dal solito tentativo di voler dominare gli altri. In qualsiasi ambito gli impegni si accavallano come onde di un grande mare, che vi trovate a dover traghettare anche se possedete solo una piccola barchetta.

Tenete duro perché avvertirete a più riprese la voglia di tirarvi indietro per rifugiarvi su un’isola felice.