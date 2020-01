L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 pronostica sette giornate positive in amore per il Leone e il Sagittario. La Luna promette soddisfazioni a livello affettivo anche al segno dell'Ariete, ultimamente sottoposto a problematiche di una certa importanza e spesso difficili da mettere in sicurezza. La parte inerente le attività lavorative invece vedranno emergere con prepotenza Toro, Scorpione e Acquario.

Di seguito le predizioni astrali della settimana segno per segno.

Astrologia settimanale da Ariete a Vergine

Ariete: voto 10. Venere e Marte vi danno una scossa salutare in campo sentimentale. Vi siete un po’ troppo adagiati, negli ultimi tempi, nella morbida sicurezza di una vita affettiva tranquilla. Sarà una bella settimana per quanto riguarda coppie e single: tranquilla e serena. Ci saranno momenti bellissimi per tutti, soprattutto per chi è da poco felicemente sposato. Avrete intuizioni, idee e spunti originali nel corso delle attività di lavoro. Potrete rafforzare le vostre esperienze lavorative.

I più abili potranno realizzare ottimi affari, altri prendersi qualche rivincita.

Toro: voto 7. Splendida settimana per quanto riguarda il lavoro e le professioni. Siete sulla buona strada per concludere prima del tempo prefissato il vostro budget: siete a buon punto, occorrerà curare un po’ di più le collaborazioni, soprattutto quelle nuove. In amore non sempre il sentimento ha come riscontro passione e strepitoso coinvolgimento, può anche manifestarsi come affetto reciproco e complicità: in questo momento il partner è il vostro migliore amico. Buone novità in arrivo martedì e poi in replica sabato: buona fortuna.

Gemelli: voto 6. Una settimana di tensione in arrivo. Le difficoltà nei rapporti interpersonali saranno notevoli, evitate di lasciarvi prendere dall’irruenza e smorzate ogni tipo di discussione contorta e poco chiara.

Eviterete così una serie di problemi che potrebbero infastidirvi anche in un secondo tempo. Soprattutto quello che riguarderà il campo del lavoro dovrà essere maneggiato con cura, senza prese di posizione e caparbi atteggiamenti. Fortunatamente la Luna nel segno dello Scorpione di venerdì vi darà una bella spinta. Vi ritemprerete da un stato di malessere generale che vi ha condizionato durante quasi tutta settimana, adesso riprenderete il pieno ritmo su tutto.

Cancro: voto 6. Inizierete la settimana con una serie di impacci personali da dover risolvere. Non che a voi non manchino, ma nell’ultimo periodo le cose sembravano andare più fluidamente, e gli intoppi sembravano essere facilmente risolti senza conflitti. In amore siete messi male, avete troppi dubbi e nessuno fondato: evitate le scenate di gelosia.

Il partner vorrà da voi delle spiegazioni, e se non sarete in grado di dargliele, potrebbe prendere delle decisioni azzardate: fatelo rinsavire e stategli più vicino. Le giovani coppie sembrano avere più problemi di chi ha festeggiato le nozze d’oro!

Leone: voto 9. Questa settimana avrete la possibilità di vedere le cose da una prospettiva differente e di poter giungere a conclusioni nuove ed entusiasmanti. Cercate di entrare in attività prima del solito, in questi sette giorni: questo vi consentirà precedere i vostri avversari e disporre di una maggiore possibilità di scelta. Riguardo l'amore, se non siete già in coppia potrebbe presentarsi l’occasione buona per un incontro importante.

Se invece lo siete, condividerete un’esaltate passione: date credito a certe coincidenze che si verificano nel quotidiano, possono indicare la strada da seguire.

Vergine: voto 8. Settimana intrigante per i single. Se avete invece una relazione di vecchia data, cercherete di ravvivare il rapporto, trovando nuove e stimolanti situazioni di intesa con qualcuno che vi "stimola" davvero molto… In questi giorni a venire Venere vi conforta e vi prepara momenti molto appaganti. Alcuni di voi potranno trovarsi al centro di corteggiamenti incrociati; sarete imbattibili nel curare le tecniche seduttive. Bene anche il settore lavorativo: non poteva essere tralasciato, soprattutto in questo momento dove occorre il vostro massimo impegno su un progetto importante, sul quale avete puntato parecchio sia come tempo che denaro.

Predizioni della settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: voto 7. La favorevole Luna in Bilancia di mercoledì vi aiuterà a mantenere la vostra identità in tutta la sua completezza e bellezza. Armonia in famiglia: eventuali tensioni e contrasti verranno superati con estrema facilità. Atmosfera serena e piacevole in coppia: questa fase è dolce e voi, se siete innamorati, vi sentite inclini a tenerezze speciali. Nel lavoro, una bella ambizione vi sostiene con decisione e indirizza la vostra azione verso il conseguimento di risultati, non solo concreti ma anche di prestigio. Prima di qualsiasi mossa, sarà bene esaminare ogni iniziativa o situazione fin nei minimi dettagli.

Scorpione: voto 8. Se siete alla ricerca di un lavoro sicuro, mantenete salda la fiducia. Con Giove nel segno dell'Aquario, questo giovedì la sorte dovrebbe essere a vostro favore. Datevi da fare, andate a bussare a qualche porta ma, soprattutto, spedite curriculum, prendete contatti, iscrivetevi ai concorsi! Alcuni potrebbero trovarsi a dover prendere delle decisioni difficili in alcuni rapporti affettivi rischiando di far traballare amicizie consolidate. Aspettatevi notizie buone e qualcuna anche meno positiva questa settimana: quello che conta è che sappiate reagire alle une e alle altre in modo adeguato.

Sagittario: voto 10. Questa settimana Venere parla chiaro: è arrivato il momento di rinnovare qualche aspetto della vostra sfera sentimentale, per trovare intese nuove o diverse con il partner. Se avete una storia d’amore felice, potrete godere di giornate felici e molto intense, caratterizzate da un’intesa sessuale davvero magica e luminosa. Incontri deludenti invece per i single. Ottime soddisfazioni sul lavoro si prevedono per molti di voi. Lo stimolante influsso di Mercurio vi indurrà ad agire e a stabilire contatti nuovi e proficui. Tutta la sfera professionale sarà protetta e favorita dal cielo della settimana: finalmente raccoglierete i frutti della vostra fatica.

Capricorno: voto 6. Alcune diversità nel modo di ragionare e di reagire, sia di uomini che di donne, saranno ancor più evidenti questa settimana e influenzeranno le vostre decisioni. Rispettate il ritmo naturale degli eventi: non potete pretendere di accelerarli a seconda delle vostre esigenze personali! La fortuna non vi abbandonerà se non sarete voi a girarle le spalle! Contate sull’intuito, sulla simpatia e sull’aiuto di una persona che ha grande stima di voi. Chi lavora alle dipendenze altrui, parlando in merito al lavoro, farà bene ad attenersi scrupolosamente alle consegne ricevute, evitando di fare di testa propria.

Acquario: voto 7. Settimana produttiva. Se avete un’attività autonoma sarete brillanti, dinamici, avrete intuizioni formidabili e riuscirete quasi a trasformare in oro quello che toccherete! Molte incertezze si allontaneranno e vi apparirà più agevole la soluzione di alcuni problemi. Da bandire la pigrizia, la poca voglia di affrontare le situazioni complesse. Non vi mancheranno l’entusiasmo e il calore di una vita affettiva intensa e variegata. Saprete essere teneri e affettuosi come non mai con la persona amata: chiedete, e riceverete un valido aiuto per attuare una fantasia che vi sta molto a cuore.

Sgombrate il campo dalle incertezze.

Pesci: voto 6. Nel lavoro, seccante l’opposizione di Nettuno alla Luna, che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati, concludete ben poco. Anche nelle situazioni complesse potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti! È probabile che dobbiate chiudere molte cose lasciate in sospeso. Quindi, senza perdere le staffe, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Non scoraggiatevi però se la fortuna non vi accompagnerà in questa settimana, a turno toccherà a tutti. In amore aspettatevi una situazione faticosa. Non dovete dimenticare che Venere è fissa in posizione negativa, e ciò indica un momento delicato per chi vive in coppia.

Serietà: il momento di prendere un'importante decisione è arrivato.