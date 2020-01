Il 31 gennaio 2020, secondo le previsioni astrali, sembra riservare un'ottima giornata per i nati sotto il segno del Cancro che vivranno delle ore molto positive in amore. Sarà un venerdì fortunato anche per lo Scorpione, molto favorito negli affari, mentre l'Ariete potrebbe avvertire stress e stanchezza anche sul lavoro. Al contrario ci saranno difficoltà nelle relazioni amorose per Capricorno e Vergine.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): nel lavoro recupererete la grinta, il piglio e l'energia giusta che vi occorre per affrontare al meglio gli impegni professionali che il nuovo incarico richiede.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la stanchezza, dovuta soprattutto allo stress degli impegni professionali, inizia a farsi sentire e potrebbe ripercuotersi anche sul vostro stato di salute psico-fisico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): assecondate il vostro partner nelle scelte quotidiane se non volete trascorrere un weekend fatto di incomprensioni e litigi.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): siete piuttosto annoiati dalla vostra vita e alla ricerca di qualcosa che potrebbe dare nuova linfa vitale alle vostre giornate.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): una cocente delusione da parte di una persona che credevate amica potrebbe mettervi giù di morale in questo venerdì, ma purtroppo bisogna andare avanti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): attenzione ai vostri colleghi di lavoro che, come delle vere e proprie iene, sono pronti ad attendere un vostro errore per mettervi in cattiva luce agli occhi del capo.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): avrete la possibilità di conoscere tante nuove persone e chissà che tra queste non si celi proprio la vostra futura anima gemella. Lo scoprirete solo vivendo, parafrasando una celebre canzone. L'ambito amoroso in queste ore è positivo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ascoltate i consigli dei vostri amici, ma decidete sempre per conto vostro: è meglio sbagliare con la propria testa che prendere la decisione giusta dettata dagli altri.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): un nuovo progetto che avete in cantiere è quasi ultimato e si prevedono già grandi successi e gratificazione per il vostro business.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le tensioni con il partner iniziano a diventare davvero insopportabili e alcuni stanno valutando seriamente l'ipotesi di interrompere tale relazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la vita di coppia non procede come voi vorreste: il rapporto sentimentale sembra essere sfociato nella monotonia e questo vi priva di qualsiasi stimolo.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la serenità familiare potrebbe essere sconvolta dall'arrivo di un parente lontano.

Dosate bene gli equilibri all'interno delle mura domestiche.