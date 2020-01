Il mese di gennaio è ormai giunto al suo termine e si prepara a lasciare il posto a febbraio, con un Oroscopo pronto a donare consigli ad ogni singolo segno zodiacale per il primo weekend del nuovo mese.

I cambiamenti nelle varie posizioni astrali porteranno aria di novità per alcuni, mentre altri si ritroveranno all'interno di un loop monotono e ripetitivo. I nati sotto al segno della Bilancia si ritroveranno ad essere più impulsivi del solito, soprattutto ritrovandosi di fronte a decisioni importanti da dover prendere.

L'Ariete affronterà un periodo calmo e sereno, non senza riflettere su alcuni dubbi esistenziali. I nati sotto al segno del Toro saranno particolarmente romantici, mentre i Leone avvertiranno una sensazione di spossatezza non indifferente.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio per le giornate di sabato 1 e domenica 2 febbraio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - i nati sotto all'influenza di questo segno, grazie alle posizioni astrali assai positive in questo periodo, affronteranno un weekend decisamente tranquillo.

La fortuna non andrà certo altrove, soffermandosi sull'Ariete e permettendogli di portare a compimento alcuni dei proprio obiettivi.

Toro - il Toro sarà uno tra i segni zodiacali che, in questo primo settimana del mese di febbraio, avvertirà un quasi insolito cambiamento nel proprio atteggiamento. Il romanticismo sarà all'ordine del giorno e verrà quasi naturale organizzare ogni singola serata per rendere felice il proprio partner.

Gemelli - le energie, secondo l'oroscopo di questo nuovo fine settimana, verranno a mancare e risulteranno difficili da ricaricare. La stanchezza potrebbe farla da padrona, soprattutto per chi si ritroverà a lavorare tra le giornate di sabato 1 e domenica 2 febbraio.

Cancro - l'amore sembra proprio essere nell'aria per questo segno zodiacale, ma con esso sembra arrivare anche un'ondata non indifferente di nervosismo.

Affidarsi alle persone care, cercando di non ferirle, sembra essere l'unica alternativa possibile.

Leone - il periodo che sta per arrivare, sfortunatamente per il Leone, non è tra i migliori del nuovo mese. Le energie verranno meno e con loro la voglia di fare qualcosa di produttivo. Le critiche potrebbero essere all'ordine del giorno e l'importante sarà non farsi buttare giù da esse.

Vergine - i dubbi emergeranno con l'arrivo di febbraio, soprattutto tra le giornate di sabato e domenica, rendendo i nati sotto a questo segno assai titubanti e poco aperti alle nuove scoperte. Si avvertirà qualche attimo di apatia in cui l'unico rimedio sembra essere esclusivamente rifugiarsi in sé stessi.

Previsioni ed oroscopo del fine settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - varie opzioni si catapulteranno di fronte allo sguardo ed alla strada della Bilancia, rendendo quasi difficoltoso ogni tipologia di ragionamento razionale. L'irruenza potrebbe farla da padrona, spingendo questo segno a decidere con fin troppa impulsività e poca cognizione di causa.

Scorpione - attenzione alle discussioni che potrebbero nascere sia con il partner che con i colleghi di lavoro. L'importante è non risultare irascibili e riuscire a mantenere la calma anche nelle situazioni più impensabili. Risultare forti e sicuri di sé farà desistere le persone dall'attaccare.

Sagittario - chi in passato ha nutrito il proprio ego per sentirsi migliore degli altri dovrà, in questo nuovo weekend, fare i conti con i frutti del proprio raccolto. La vita di coppia potrebbe giungere ad un punto di rottura proprio a causa di questo ed il lavoro potrebbe non andare come ci si prospettava.

Capricorno - un oroscopo decisamente ottimo in amore, soprattutto per quanto riguarda i primi due giorni del nuovo mese che sta per iniziare. L'ambito sentimentale si impregnerà di una carica positiva non indifferente in grado di portare la luce in ogni angolo.

Acquario - ogni segno zodiacale ha il suo periodo positivo in ogni ambito e l'Acquario sembra proprio aver trovato il suo.

Non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare in amore ed allo stesso modo ci si sentirà protetti e tranquilli anche nell'ambito lavorativo. Occhio però a non cullarsi troppo.

Pesci - aperti a nuove avventure, i nati sotto al segno dei Pesci affronteranno questo nuovo periodo con gioia ed allegria. Le emozioni non mancheranno certamente e porteranno una nota di positività a queste giornate. Godersi il momento sembra essere l'unico consiglio possibile.