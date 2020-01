L'Oroscopo di domani 30 gennaio 2020 è pronto a mettere sul podio più alto della classifica due segni super-fortunati, più altri due in 'odore' di positività. Vediamo innanzitutto di mettere in vetrina i favoriti dalle stelle per questo giovedì. Curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno? A tal proposito, soprattutto viste le ottime effemeridi a corredo, l'Astrologia quotidiana è pronta a scommettere sulla buona riuscita del periodo per coloro nativi dell'Ariete e dei Gemelli, in questo contesto ambedue valutati in giornata a cinque stelle.

Sempre in merito alla sestina sotto analisi in questo frangente, dunque interessante i primi sei segni dello zodiaco da Ariete a Vergine, a gongolare abbastanza saranno anche coloro del Cancro e della Vergine, entrambi segnati da quattro buone stelle indicative i frangenti valutati nella solita routine. Sotto l'aspetto della negatività, la giornata di metà settimana si prevede abbastanza pesante per il Toro ed il Leone. Secondo l'oroscopo del giorno 30 gennaio al primo tra i due toccherà subire gli attacchi astrali da parte di Marte in Sagittario, nel contesto speculare negativo al 80%.

Al segno di fuoco, invece, a dare noia sarà Venere in Pesci, speculare negativo per un buon 95%. Maggiori dettagli subito dopo il consueto incontro con la scaletta relativa alle stelle quotidiane.

Classifica stelline 30 gennaio

L'arrivo di una nuova giornata porta sempre un poco di apprensione agli appassionati e ai curiosi d'Astrologia. Il motivo? Logicamente l'ansia di scoprire la nuova classifica stelline quotidiana ed, in questo frangente, focalizzata sulle predizioni del 30 gennaio 2020.

Ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Abbiamo già annunciato i segni migliori, meritatamente in testa al gruppo dei sei: l'Ariete con i Gemelli, proposti dalle stelle in giornata al 'top'. A tenere testa ai primi due accennati poc'anzi solo altri due segni discretamente positivi, pronti per essere confermati a tutti gli altri.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Oroscopo giovedì 30 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà una giornata perfetta ed 'affidabile' in ogni qualsivoglia situazione. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore vi sono belle notizie in arrivo per voi. Sarà sempre la vostra propensione ai sentimenti che porterà passione nella vostra vita di coppia. Il rapporto sarà così leggero e spensierato, quindi approfittatene per mettere in pratica quel bel progetto che avete nel cuore voi insieme al vostro partner.

Non aspettate, ma godetevi la vita in felicità e serenità. Single, sarà una giornata tutto sommato tranquilla: proseguirete nel vostro percorso già tracciato senza difficoltà. Tornate indietro con la mente e ripensate a fondo a certi eventi amorosi accaduti in precedenza, così avrete modo di fare un bilancio della vostra vita e fare delle scelte più adatte a voi. Nel lavoro l'oroscopo indica che sarete molto attivi e capaci di prendere decisioni su due piedi anche grazie ad un'eccezionale prontezza di riflessi. Fidatevi del vostro istinto, sarà sempre la guida migliore sui cui contare in questo periodo fortunato.

Toro: ★★★. Questo quarto giorno della corrente settimana vi vedrà leggermente sotto stress in quanto la giornata è stata classificata con un poco piacevole 'sottotono'. In amore sarete in pieno delirio amoroso: fra sogni romantici e aspettative passionali farete di tutto affinché il partner non vi possa deludere. Se qualche nuvoletta dovesse nel frattempo appannare leggermente l'intesa a due, vuoi con noie o con gli immancabili disguidi, senz'altro una bella serata con un gruppo di amici potrebbe fare da calmiere agli animi infuocati. Organizzatela e distraetevi: lui/lei capirà... Single, ci sarà un po’ di agitazione nel settore sentimentale con qualche questione aperta ancora da chiarire.

Per essere sereni dovrete aprire il cuore alle novità oppure ai nuovi amori. Così facendo avrete di ritorno sicuramente delle ottime soddisfazioni. Nel lavoro l'oroscopo giornaliero indica che sarà una giornata un po' monotona che vi vedrà alle prese con inderogabili incombenze pratiche per cui, giocoforza, sarete costretti ad occuparvene. Alcune conoscenze e mansioni ripetitive genereranno in voi qualche insoddisfazione: provate a fare cambiamenti e vedrete come andrà a finire.

Gemelli: ★★★★★. Giornata molto buona per affari e sentimenti, ottima nei rapporti interpersonali in generale. Valutato nelle predizioni di giovedì come un ottimo momento da sfruttare soprattutto in amore.

In coppia, coloro già felici di stare insieme, avranno di che sbizzarrirsi con atteggiamenti e situazioni romantiche. In molti trascorrerete una giornata e poi una serata davvero indimenticabili di grande trasporto emotivo. Se siete cuori solitari, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì annunciano transiti astrali abbastanza favorevoli agli incontri a scopo affettivo/sentimentale. Le conoscenze trovate nel periodo potrebbero trasformarsi davvero in storie di vita romantiche e molto passionali. Datevi da fare nel cercare una persona adatta a voi, magari che vi possa capire e rispettare.

Nel lavoro, infine, sarà un buon giorno perché saprete sfruttare gli orizzonti più disparati che si dovessero presentare nel periodo. Con l'incoraggiamento della Luna non mancheranno sicuramente le occasioni per allargare il vostro raggio d'azione.

Le predizioni del giorno 30 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Il prossimo giovedì si prospetta di normale gestione per quasi tutto il periodo. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore prevede che sarà una giornata sufficientemente positiva. D'ora in poi potrete contare anche sulla buona posizione di Giove, speculare positivo al 75%.

Le coppie di lunga data recupereranno eventuali sintonie perdute o magari in via di affievolimento, raccogliendo i frutti di ciò che è stato seminato in precedenza. Single, finalmente il cielo tornerà amichevole per i nati del segno, soprattutto per quelli che hanno vissuto periodi burrascosi. Adesso sicuramente avrete un solo desiderio: quello di portare avanti un progetto personale e magari dopo rilassarsi un po'. Nel lavoro concluderete la giornata nel migliore dei modi, ovviamente sotto buoni auspici astrali. Le prospettive professionali sembrano perfette per tutti grazie all'eccellente posizione di Giove.

Se avete un'attività autonoma sarete sulla giusta strada per chiudere affari e trattative importanti.

Leone: ★★. Giornata di metà settimana valutata con il classico quanto negativo segno del 'ko', dunque non affatto positiva. In amore l'oroscopo indica che (forse) il partner sarebbe più dolce e comprensivo se voi iniziaste a mostrarvi più disponibili nei suoi confronti. Ci saranno prossimamente delle incomprensioni che vi faranno capire a vostre spese come sia davvero difficile conoscere una persona fino in fondo. Restate calmi e cercate di ristabilire la pace se dovesse essere necessario. In fondo lo sapete bene che non potete stare senza di lui/lei.

Single, alcuni eventi vi porteranno a pensare che certe cose sembrano destinate a non andare proprio per il verso giusto; invece noi (le stelle) vi diciamo che non sarà proprio così. In realtà sarete solamente impazienti di veder realizzati i vostri progetti sentimentali e questo potrebbe creare un po' di ansia. Nel lavoro malumore in vista per voi del segno? Se così fosse cercate di non fare passi falsi nell'attività, specie con i collaboratori o soci in affari: perché? Diciamo che rischiereste di entrare con quest'ultimi in rotta di collisione, e a voi non conviene proprio; pertanto...

Vergine: ★★★★.

La giornata sarà mediamente calma e abbastanza tranquilla anche se in certi momenti vi sarà richiesta una maggiore concentrazione. L'oroscopo di domani 30 gennaio consiglia in amore, visto il cielo sopra di voi, un po' più di semplicità unita ad un pizzico di sana introspezione che non guasta mai. In questo periodo sentite il bisogno di occuparvi di voi stessi, delle vostre necessità o magari di guardarvi dentro riflettendo su eventuali prossime scelte di vita. Avete però anche tanta passionalità e intraprendenza che vi permetteranno di vivere bei momenti in compagnia della persona amata. Single, sarà un cielo favorevole, adatto per vivere finalmente una bella storia d’amore: cercate di far emergere la parte più solare ed estroversa di voi stessi cominciando a mostrare i veri sentimenti a chi sapete.

Uscire di casa più spesso potrà permettere a qualcuno più timido o riservato di fare incontri promettenti. Nel lavoro, per finire, l'umore sarà alle stelle grazie ad aspetti stabilizzanti in grado di alimentare la fiducia in voi stessi. Avrete abbastanza carte da giocare, alcune anche vincenti. Intuito e perspicacia saranno al massimo e abbonderà anche l'intraprendenza che vi permetterà di risolvere eventuali contrattempi senza particolari affanni.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.