Questo febbraio 2020 per il segno dei Gemelli sarà molto faticoso e difficile, soprattutto in un ambito lavorativo che non offrirà molte possibilità e non decollerà dal punto di vista progettuale.

Decisamente più buono sarà l'aspetto sentimentale, nonostante ci sia un Mercurio che metterà a dura prova anche le coppie più durature e stabili. Marte in opposizione vi darà poche energie erotiche e favorirà qualche insuccesso sul lavoro.

Amore e affetti

Essendo Mercurio in quadratura dal giorno 4 febbraio, il vostro ambito amoroso sicuramente vi darà molto filo da torcere.

Se state vivendo una crisi prolungata, allora questo influsso negativo potrebbe portare ad una rottura o a una separazione definitiva. Se invece questo malessere di coppia è abbastanza recente, con un po' di buona volontà potreste essere in grado di risollevare le sorti della coppia piuttosto facilmente. Venere dal giorno 8 infatti potrebbe aiutarvi sensibilmente in questa ripresa, tanto che questa positività affettiva potrebbe anche influire positivamente per i rapporti all'interno della famiglia, che sia la vostra oppure quella di origine.

Pochissimi i risvolti erotici a causa di Marte in opposizione, ma sicuramente la parte sentimentale saprà farsi sentire. Ottimali le possibilità di fare conquiste promettenti.

Lavoro e studio

Marte e Mercurio saranno rispettivamente in opposizione e in una posizione sfavorevole, perciò purtroppo potrebbero crearvi serie difficoltà, fra una scarsa dose di energia ad alimentare il lavoro e una inefficiente capacità di persuasione o semplicemente di organizzazione.

Giove non vi darà una particolare fortuna, perciò non ci saranno aiuti planetari sostanziosi e tali da risollevare questa situazione. Non ci saranno novità positive per la ricerca di un lavoro e ricevere chiamate di lavoro sarà altrettanto difficoltoso.

Nonostante tutto questo però, il Sole vi darà un ottimismo che soltanto sporadicamente incontrerà dei segni di cedimento da parte vostra. Il consiglio sarà quello di proseguire con i vostri progetti senza aspettarvi niente di esorbitante e aspettare che questo periodo non proprio brillante passi senza ripercussioni troppo negative.

Non sarà un mese indicato nemmeno per esami e interrogazioni, però con molto studio riuscirete a raggiungere un voto accettabile.

Fortuna e salute

Poche energie e una fortuna che non vi assisterà come vorreste saranno purtroppo punti cardini con cui dovrete fare i conti durante questo mese di febbraio. Probabilmente dovrete anche fare molta attenzione ai movimenti, a non stancarvi troppo e a non intraprendere sport o viaggi troppo faticosi.

L'ideale sarà risparmiare moltissimo sulle vostre forze, sia fisiche che mentali. Anzi, magari anche cercare di incrementarle per periodi più rosei potrebbe essere un modo per far trascorrere questo mese più tranquillamente.