Le previsioni astrologiche della settimana da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 annunciano una situazione zodiacale particolarmente rosea per i segni d'aria. In particolare la Bilancia sarà molto fortunata nelle relazioni sentimentali. Bene anche la Vergine, che si prepara ad importanti cambiamenti.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): vi mancheranno gli stimoli giusti e le motivazioni appropriate per dare una scossa alla vostra vita. La monotonia potrebbe rischiare di portarvi in una fase di stallo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): preparatevi ad affrontare un periodo buio. In questa settimana, infatti, si susseguiranno una serie di delusioni, tradimenti e discussioni in famiglia e sul lavoro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): occorre trasmettere sicurezza al partner nelle scelte che riguardano la vostra vita di coppia. Non fatevi vedere scettici o perplessi agli occhi della persona amata.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): nella vita di coppia manca quella complicità e sintonia che avevate un tempo.

Interrogatevi e riflettete sulle cose che non vanno della vostra relazione sentimentale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non fidatevi incondizionatamente di chiunque vi sta attorno. Dovete operare delle scelte e selezioni, anche all'interno della cerchia delle vostre amicizie.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): le previsioni zodiacali di questa settimana saranno particolarmente positive per il vostro segno. Procedono alla grande sia il lavoro che l'amore. Niente male anche gli affari.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): evitate discussione e polemiche con i colleghi di lavoro per non metterveli contro. È importante mantenere buoni rapporti con tutti in ambito professionale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): avete poco tempo da dedicare alla famiglia a causa dei notevoli impegni di lavoro che richiedono molto tempo e grandi responsabilità.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): rimandate alla prossima settimana qualsiasi decisione o scelta importante. Gli astri non vi assistono e sarà meglio per voi astenervi da qualsiasi presa di posizione.

Previsioni astrali: la settimana per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le relazioni amorose hanno bisogno di continue attenzioni e premure per durare nel tempo. Non commettete l'errore di trascurare il vostro partner.

Toro (21 aprile – 21 maggio): amate il vostro lavoro, ma meno i vostri colleghi che alle volte si dimostrano davvero intolleranti e insopportabili ai vostri occhi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): secondo le previsioni zodiacali, questa sarà per una settimana memorabile. Tenetevi pronti a ricevere importanti novità che potrebbero sconvolgere la vostra vita.