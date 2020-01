La prima domenica del mese di gennaio sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 5 gennaio 2020, con amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni astrologiche del 5 gennaio per i segni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore se certe situazioni non sono chiare, adesso occorre parlarne con chiarezza. Nel lavoro dovrete interrompere solo le situazioni che non funzionano. Ci sono contenziosi da mettere a posto.

Toro: nei sentimenti ci sono agitazioni che devono essere superate in questo momento.

Nel lavoro occorre fare delle scelte giuste, potreste anche iniziare un nuovo progetto.

Gemelli: a livello sentimentale in questo domenica le stelle sono dalla vostra parte. Giornata buona per parlare del futuro con il partner. Nel lavoro attendete una chiamata o un cambiamento, ma dovrete aver già notato dei miglioramenti.

Cancro: in amore sarà una giornata migliore, ma resta comunque qualche agitazione nei vostri pensieri. A livello lavorativo, se avete vissuto una crisi l'anno scorso ora questo problema sarà allontanato.

Recupero di energia.

Leone: a livello amoroso vi sembra di essere fraintesi in questa giornata, è probabile che abbiate vissuto qualche complicazione con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro periodo di grande stanchezza. Agitazione per il fisico.

Vergine: per i sentimenti ecco una domenica positiva, con emozioni importanti che potranno nascere all'improvviso. A livello lavorativo approfittate di questo momento per prendere un ottimo ritmo.

Previsioni e oroscopo del 5 gennaio, da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti sarà una giornata interessante e di recupero. Se cercate una nuova storia è il periodo giusto per agire. Nel lavoro non si escludono nuove opportunità. Se aspettate conferme nei prossimi giorni arriveranno.

Scorpione: a livello amoroso la giornata porta agitazione, meglio non creare problemi nella coppia.

Programmate magari un viaggio per ritrovare voi stessi. Nel lavoro inizia la stagione della riscossa, se c'è da risolvere un problema adesso le stelle aiutano.

Sagittario: situazione valida per chi vuole fare nuove conoscenze e nuove opportunità per i single del segno. Nel lavoro chi è dipendente ha avuto dei problemi e speso qualche soldo in più.

Capricorno: a livello amoroso giornata decisamente migliore delle precedenti, sarà possibile portare avanti un nuovo progetto di coppia. A livello lavorativo se avete tagliato i rapporti inutili ed avete iniziato un progetto l'obiettivo è facile da raggiungere.

Acquario: Venere protegge i sentimenti e vi dona maggiore energia. A livello lavorativo occorre prestare attenzione alle questioni legali.

Pesci: in amore, se dovete parlare di questioni importanti, questa giornata aiuta.

Nel lavoro avete messo tanto impegno ultimamente, per questo motivo i vostri sforzi saranno ripagati. Forza per il fisico.