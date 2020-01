Nella settimana dal 6 al 12 gennaio 2020 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Toro, dove staziona Urano, al Leone. Saturno, il Sole, Plutone e Giove stazioneranno in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci come Venere che proseguirà il suo moto in Acquario. Infine, il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro e Marte nell'orbita del Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Gemelli, meno rosee per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: creativi. I liberi professionisti del segno avranno presumibilmente viste le spiccate doti creative 'donate' dalla splendida congiunzione Marte-Luna del weekend.

2° posto Gemelli: intraprendenti. Settimana di metà gennaio che vedrà, con tutta probabilità, i nati del segno particolarmente intraprendenti con le nuove conoscenze, e tale modo di porsi li aiuterà a cimentarne la durevolezza.

3° posto Ariete: fine settimana 'top'. Da venerdì pomeriggio il clima nel focolare domestico comincerà probabilmente a volgere al bello e, di conseguenza, anche l'affettuosità tornerà protagonista del ménage.

I mezzani

4° posto Capricorno: stacanovisti. Sino a martedì sera, con la Luna in Toro che fa il 'paio' con lo Stellium di Terra, i nati del segno godranno di tante energie e voglia di fare che faranno spiccare il loro stacanovismo.

5° posto Bilancia: relax. Le copiose faccende da sbrigare nel corso della settimana potrebbero far optare i nativi per ritagliarsi ampi spazi di relax, soprattutto da giovedì in poi grazie al sostegno lunare, per non incorrere nello stress.

6° posto Sagittario: riflessivi. Venere che si scontra con le fasi lunari settimanali presumibilmente favorirà un atteggiamento riflessivo dei nati Sagittario, che pondereranno a dovere ogni singola parola.

7° posto Acquario: ripensamenti. Il 2020 ha aperto i battenti tra dubbi e contrarietà e, con ogni probabilità, il trend incline ai ripensamenti sulle ultime scelte effettuate continuerà anche questi sette giorni.

8° posto Pesci: a rilento. Anziché premere il pedale sull'acceleratore i nativi preferiranno abbassare i ritmi, in totale contrasto coi suggerimenti dei Pianeti Lenti.

9° posto Scorpione: nullafacenti. Si crogioleranno nel dolce far nulla senza farsene una colpa, almeno sino al fine settimana dove capiranno di essersela presa troppo comoda.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: straniti. L'ambiguo atteggiamento di un collega potrebbe far storcere il naso ai nativi che, superate le prime perplessità, non esiteranno a chiedere spiegazioni in merito.

11° posto Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Cancro non sarà, c'è da scommetterci, dei migliori questa settimana, dono sgradito delle copiose asperità astrali che lo avranno 'sotto tiro'.

12° posto Toro: amore 'flop'. Le vicende di cuore potrebbero non passare un buon momento, vista la posizione dissonante di Venere, ed i nati del segno avvertire anche un leggero nervosismo.