Nella settimana che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020 il segno dello Scorpione avrà nei suoi gradi Marte, che gli donerà tanto affiatamento erotico con il proprio partner, ma anche qualche conquista. I Pesci, ancora sotto l'influenza di Nettuno, avranno moltissimi dubbi su ogni aspetto della propria vita, mentre la Bilancia dovrà far fronte ad alcuni problemi di natura lavorativa ed economica. Il Sole e Mercurio doneranno ai nati dell'Acquario ottime capacità relazionali, mentre il Capricorno sostenuto da Giove, Saturno e Plutone avrà un livello di concentrazione invidiabile.

A seguire, le previsioni dalla Bilancia ai Pesci per la settimana indicata.

Dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: qualcosa che non andrà bene nella vostra gestione potrebbe essere molto deleteria per il vostro rendimento lavorativo, tanto che ci potrebbe essere un piccolo deficit nelle vostre finanze che vi obbligherà a non spendere molto. Sul fronte amoroso non ci saranno novità, a parte qualche piccola scaramuccia di poco conto.

Scorpione: il vostro lato tenero potrebbe farsi sentire sensibilmente con il vostro partner, forse anche in modo meno evidente con la famiglia di origine.

Fatto sta che nelle giornate centrali scoppierà una passionalità erotica con tanto romanticismo. Ottimo il vostro rendimento lavorativo.

Sagittario: dovrete fare attenzione alla vostra salute e alle vostre energie, dal momento che non saranno ottimali. Avrete modo di rallentare la vostra attività lavorativa per recuperare le forze, soprattutto nel fine settimana. Per rendere il riposo più efficiente sarà bene fare qualcosa di diverso dal solito.

Dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: se la prima parte della settimana sarà abbastanza stabile e a tratti anche noiosa sul fronte lavorativo, la seconda potrebbe sorgere una idea o una collaborazione che potrebbe farvi fare il salto di qualità che tanto aspettavate. D'altro canto però sarete molto negligenti in amore.

Acquario: avrete un'ottima capacità comunicativa sul lavoro e un senso di positività nelle relazioni interpersonali.

Le vostre idee faranno fioccare moltissimi accordi ma anche dei guadagni molto più redditizi. Rapporti all'interno della famiglia in netto rialzo, meno evidenti i contrasti con i colleghi.

Pesci: sarete un po' smarriti sul lavoro, forse a causa di fattori esterni a questo che dovranno essere risolti con intelligenza e più razionalmente. I dubbi in amore daranno l'avvio ad un allontanamento abbastanza sofferto da entrambe le parti, ma dovete ancora capire cosa volete, soprattutto se la vostra relazione è di breve durata.