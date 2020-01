L'Oroscopo del mese di febbraio per il Cancro sarà ricco di novità stellari sia in campo amoroso che in quello lavorativo. Nuove opportunità amorose si affacceranno all'orizzonte e l'influenza di Venere sarà benefica, per vivere l'amore con maggiore romanticismo. Solo Marte potrebbe sprigionare un atteggiamento ombroso che potrà essere arginato con la sensibilità che è consona a voi Cancro. Buono il lavoro nelle previsioni astrologiche seguenti.

La sfera lavorativa nell'oroscopo mensile del Cancro

La sfera lavorativa si preannuncia intensa per voi nati sotto il segno del Cancro. Il mese di febbraio sarà un po' faticoso e ciò sarà dovuto a Giove e Saturno in opposizione. L'assenza di Giove renderà le cose più difficili perché mancherà quell'influenza benefica e ricca di fortuna che di solito questo pianeta dispensa. L'influenza di Saturno, anch'essa non tanto positiva per voi del Cancro, vi metterà a dura prova e dovrete faticare molto per ottenere il successo ambito.

Sarà proprio l'incidenza di questo astro che potrebbe rendervi apatici e non operativi al massimo ma pazientando con fiducia potrete aprirvi a nuove trasformazioni radicali. I sacrifici di questo mese saranno premiati, Saturno cambierà casa astrologica e smorzerà ogni attrito. Dal 4 febbraio in compenso entrerà in campo l'influenza di Mercurio che in transito nel segno dei Pesci vi offrirà una nuova carica e vi permetterà di approfittare di tante nuove occasioni. Il vostro fascino accattivante consentirà di intrecciare nuovi contatti lavorativi e apporterà tante opportunità intriganti e produttive. Ovviamente sarà richiesto spirito di sacrificio e dovrete lavorare duramente, ma la seconda parte del mese sarà molto favorevole in campo professionale.

Previsioni astrali di febbraio per il Cancro

Il mese di febbraio, breve rispetto agli altri mesi, sarà molto intenso dal punto di vista amoroso per voi nati sotto il segno del Cancro. Sottoposti all'influenza di Venere per tutto il mese, amore e romanticismo saranno le parole chiave per il vostro oroscopo di febbraio. L'astro dell'amore infatti dispenserà felicità, tenerezza e proprio quest'influenza così positiva di Venere, vi permetterà di avere buoni rapporti con le persone. Avrete una mente aperta e riuscirete a comunicare le vostre idee agli altri senza problemi. Attenzione però agli sbalzi di umore tipici del vostro segno, che vi renderanno un attimo prima simpatici e accattivanti, un attimo dopo irascibili. Sotto l'influenza di Venere, voi nati sotto il segno del Cancro andrete molto d'accordo con le persone e riuscirete ad avere una grande empatia.

I Cancro in coppia continueranno ad andare d'accordo con il proprio partner, ma non sarà proprio facile poiché da metà febbraio a fine marzo avranno Marte in opposizione. Una nuova coscienza consapevole cercherà di animare il proprio essere, ma i "cancrini" dovranno fare i conti con alcuni imprevisti e difficoltà, che cercheranno di mettere in discussione il rapporto amoroso. Attenzione quindi agli sbalzi d'umore, che saranno frequenti e che vi porteranno ad essere impazienti e poco tolleranti. Febbraio sarà un mese in cui non mancheranno gli alti e bassi. Proprio per questo motivo non sarà un periodo tanto promettente per voi single.

Anche se sotto l'influenza di Venere, voi alla ricerca dell'anima gemella riuscirete a fare nuove conoscenze, ma dovrete approfondirle con coraggio e tagliando i ponti con un passato che ha fatto soffrire. Dovrete rompere i vecchi schemi per progredire, aprendovi a nuove chance più entusiasmanti per l'amore. In alcuni casi, le nuove storie potrebbero rivelarsi solo delle avventure.