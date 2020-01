Nuovo appuntamento con l'Oroscopo, che in questo caso si sofferma sul giorno 5 gennaio, pronto a rivelare l'andamento della giornata di fine weekend. Per i nati sotto il segno del Cancro sarà una giornata tranquilla, invece, per le persone della Bilancia sarà piena di incognite.

Segno per segno, ecco le previsioni astrologiche della giornata di domenica.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa domenica potrebbe esserci qualcosa di nuovo, soprattutto in campo sentimentale. Anche se state già vivendo una storia, ciò non vuol dire che non possiate provare delle sensazioni nuove o non possiate fare nuovi progetti.

In campo lavorativo avete un po' di problemi con qualche collega ma troverete la forza di appianare le divergenze. Non è corretto mandare tutto all'aria per un’antipatia.

Toro – Giornata adatta per proporre alcune idee e farvi notare nell'ambiente che più v’interessa. Avete una responsabilità di lavoro a cui dovete adempiere, ma un familiare potrebbe avere problemi e quindi potreste prendere in considerazione la possibilità di restare a casa per aiutarlo a superare tutto. Restare a casa o andare a lavoro può essere una decisione difficile da prendere in questa giornata, ma assicuratevi di valutare tutti i possibili fattori.

Gemelli – Avete molte aspettative che poi si concretizzeranno nei prossimi mesi. Cercate di usare la vostra praticità e concretezza, senza fantasticare troppo su quello che potrebbe accadere: c’è il rischio che prendiate una brutta batosta. Il fronte lavorativo sarà molto calmo e avrete modo di valutare bene e con calma alcuni progetti. Cercate di creare un rapporto di fiducia con una persona che vi sta vicino e che lavora con voi; questa persona potrebbe risolvere molti dei vostri dubbi e problemi che vi portate dietro da qualche tempo.

Previsioni di domenica 5 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Le relazioni solide e durature non dovrebbero avere problemi in questo periodo, anzi tutto scorre tranquillo, sereno e con molta complicità. Potrebbe esserci qualche difficoltà nella scelta dell’abitazione o come gestire la suocera o chi deve portare il cane a spasso.

Per il resto, d’amore e d’accordo come sempre. È ovvio che le persone che vi stanno vicino vorrebbero sempre il meglio per voi e per questo motivo, se avete una posizione di lavoro modesta, vi spingono sempre più in alto.

Leone – Dal punto di vista professionale sarete agevolati e non vi lascerete scappare neppure un’occasione. Le vostre capacità sono al massimo e i vostri rapporti professionali sono molto rispettati, chi vi conosce difficilmente vi negherà qualcosa. Il guadagno sarà adeguato alle vostre aspettative e il vostro tenore di vita migliorerà. In questo periodo, l'amore non sarà una vostra priorità. Vivrete i sentimenti come qualcosa di normale o come qualcosa di dovuto.

Vergine – In questa giornata potete finalmente organizzare uno di quei viaggi che avreste sempre voluto fare e che finalmente ora vi potete permettere.

L’importante è avere qualcuno con cui condividere tutto, non siete tipi solitari anzi, avete sempre bisogno di qualcuno attorno. La vostra determinazione sarà altrettanto forte nel momento in cui vi accorgerete che la persona che avete accanto è davvero quella che vi completa. Dopo aver superato alcuni scogli, ritroverete lo slancio affettivo che caratterizza tutti i vostri rapporti, non solo amorosi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Giornata con molte incognite e un cielo pieno di nubi all'orizzonte che minacciano tempesta. Non sarete semplici da gestire e probabilmente romperete alcuni rapporti proprio a causa della vostra estrema vulnerabilità.

Dovete migliorare l’umore. Anche nel lavoro continuano le magagne, poiché i rapporti con i colleghi più insopportabili sono giunti al capolinea e anche la cordialità che spesso dimostrate potrebbe svanire senza preavviso.

Scorpione – In questa giornata potreste avere una crisi di valore. Qualcuno potrebbe mettervi a disagio chiedendovi di fare qualcosa per lui, e questo potrebbe mettervi in una posizione difficile. Probabilmente non vorreste farlo, ma una persona ha bisogno del vostro aiuto. Valutate bene prima di dire sì o no. Riflettete su come i risultati potrebbero influenzare sia voi che il vostro amico.

Solo in questo modo potrete essere onesti. A fronte degli umori ballerini, intanto il vostro partner non saprà come comportarsi verso di voi. Anche la gelosia salterà fuori e spesso non vi farà ragionare lucidamente, causando incidenti di percorso che difficilmente dimenticherete.

Sagittario – In amore dovete essere più coraggiosi e dovete prendere le distanze da coloro che in passato vi hanno fatto soffrire. In questo modo, il vostro umore potrebbe cambiare in meglio. Le vostre affinità con il partner saranno buone e cercherete tutte le cose belle da fare assieme. Intanto, cominciate con una cena intima, senza nessuno che vi disturba.

Nel lavoro ci saranno cambiamenti positivi. Abbiate più cura del vostro corpo, senza stressarlo inutilmente con ogni tipo di sport.

L'oroscopo di domenica 5 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Giornata di rinnovamento, soprattutto in campo professionale. Vivere sempre le stesse abitudini non fa bene al vostro umore. In amore, i più impavidi si sentiranno molto forti e faranno di tutto per mettersi in mostra e ottenere attenzione. La passione non mancherà, anche senza troppe smancerie e romanticismo. Per voi contano i fatti, infatti, non siete abituati a dimostrare il vostro amore a parole.

Acquario – Sul fronte sentimentale non c’è nessun cambiamento, quindi se vi piace una persona continuerà a piacervi e se non avete ancora trovato il coraggio di fare il primo passo, non lo farete neppure ora. Datevi da fare! Tirate fuori la forza e grinta, altrimenti vi troverete con un pugno di mosche in mano. Il vostro punto di forza è la fantasia, perciò fate qualche piccolo sforzo in campo lavorativo. Se avete bisogno d’incoraggiamento andate a trovare qualche vostra vecchia conoscenza con la quale vi trovate a vostro agio e vedrete che vi tornerà subito la voglia di fare tante cose.

Pesci – Negli ultimi mesi avete preteso troppo da voi stessi e ora sentite il bisogno di mollare un po' la presa, lasciando che gli altri vi sorpassino.

Momenti di apatia capitano a tutti, l’importante è sapersi riprendersi nel momento giusto. Questo stato d’animo penalizzerà anche il lato affettivo perché la persona che vi sta accanto potrebbe interpretare i vostri comportamenti in modo errato. La salute procede per il meglio ma assicuratevi di proteggervi psichicamente, mantenendo la luce bianca intorno a voi se volete evitare di sentirvi male.