Inizia un nuovo giorno per i 12 segni zodiacali e l'Oroscopo del 16 gennaio è pronto a rivelare la situazione astrologica generale. Torna il sereno per i nativi del Leone, mentre per i Pesci non è un periodo facilissimo per l'amore. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni segno per segno: come sempre, amore e lavoro saranno i protagonisti.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata potrete mettere un punto a capo sulle situazioni disagiate e voltare pagina, sempre con prudenza.

Se il vostro rapporto di coppia è ancora da rivedere e da sistemare, usate il potere del dialogo, magari riuscite a cavare via un ragno da un pertugio. Periodo positivo in campo professionale. Anche se in ufficio ci sono commenti acidi, riuscirete a trovare una soluzione valida per non infilarvi in beghe da corridoio.

Toro – Molti sono colpiti dalla vostra sensualità, simpatia e dalla voglia di vivere. I single potrebbero trovare finalmente l'amore vero. Al momento giusto potreste sentire il cuore battere all'impazzata.

Occhio, però, ai tipi ambigui o già impegnati. Qualche disguido in campo lavorativo, spese da pagare, difficoltà a gestire fornitori. Questo è ciò che potrebbe succedere in questa giornata, ma con pazienza riuscite a superare gli ostacoli. L'oroscopo vi consiglia di tenere sotto controllo anche i soldi e i preventivi.

Gemelli – Se in ufficio ci sono tensioni, meglio sopportare pacificamente, soprattutto in questa giornata. Purtroppo siete un po' nervosi e potreste rispondere sgarbatamente, passando dalla parte del torto. L'amore è problematico, per alcuni di voi, tutti questi ostacoli potrebbero smuovere le vostre resistenze e farvi innamorare perdutamente o prendere una decisione importante. L'oroscopo vi invita a non imboccare una strada senza uscita e a non buttarvi via solo per dimenticare un’esperienza deludente.

Previsioni di giovedì 16 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Suoceri, figli, soldi e spese costituiscono un miscuglio che potrebbe far saltare la coppia. La rabbia che covate dentro è pericolosa, sia per la stabilità della coppia sia per la vostra tranquillità. L'oroscopo vi consiglia di mettere le cose in chiaro nel weekend, ma dovete tenere a bada la vostra impulsività. In campo lavorativo, potreste ottenere dei vantaggi e qualche buona occasione. Se avete richieste da fare al capo o avete colloqui di lavoro oppure offerte per aumentare la clientela, fatelo subito.

Leone – Se avete vissuto un periodo difficile, in questa giornata torna a splendere il sereno. Potrebbe iniziare un periodo favorevole per la vita affettiva. Se il sentimento che vi lega al vostro partner è intenso e sincero, presto le cose tra voi torneranno a funzionare.

Se ci sono problemi, ritardi nei pagamenti, piccoli o grandi imprevisti, l'oroscopo vi invita a mantenere la calma, poiché avete la forza mentale e fisica per affrontare e risolvere tutti gli ostacoli.

Vergine – In questo periodo siete immuni dai problemi più pressanti. Prestate attenzione soprattutto alla vostra impulsività. Se avete voglia di saltare al collo del capo, ma non per abbracciarlo, l'oroscopo vi consiglia di contare fino a 100 e di continuare a trattenervi. Non è il momento migliore per andare alla ricerca di un nuovo impiego. Il rapporto di coppia è sollecitato da aspetti piuttosto nervosi.

Se la vostra unione è solida ed è retta da vero amore, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Se le emozioni che vi legano diventano più esili, allora siete a rischio.

Predizioni giornaliere: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – L'oroscopo conferma che questo giovedì è una giornata positiva per tutte le coppie alle prese con dubbi o insoddisfazioni, ma anche per i single stufi di essere soli. Non si esclude qualche incontro d’amore. Prima di prendere una decisione, dovete scrutare con attenzione dentro di voi, per essere sicuri di ciò che fate. Potete affrontare e risolvere molti problemi, sia datati che recenti.

Se cercate un nuovo impiego o se sperate di migliorare la posizione attuale, guardatevi in giro. Aggiornate le competenze, frequentate un corso o fate uno stage che vi aiuti ad arricchire il vostro bagaglio della vita.

Scorpione – In campo lavorativo, molti di voi hanno raggiunto obiettivi importanti. Gli altri, invece, devono ancora definire mete e progetti. Discutete, contrattate, chiedete, fatevi avanti ma non rimanete ad aspettare passivamente qualche buona notizia. Dovete attivarvi se volete cambiare qualcosa. In amore siete passionali e siete affamati di garanzie, contatto fisico. È un periodo ottimo per mettere in cantiere i progetti ritenuti più importanti per la coppia, ma non permettete alla vostra famiglia d’origine o quella del partner, d’intromettersi nelle vostre scelte.

Sagittario – Se l'amore è corrisposto, la passione divampa. Dovete graduare i vari disaccordi e le discussioni che avvengono a causa di problemi familiari, magari qualche parente o amico ficca il naso dove non dovrebbe. Alcuni litigi sono esagerati, cercate di mettere una pietra sopra. In campo lavorativo dovete sfruttare questa giornata positiva a vostro vantaggio. È una giornata ideale anche per domandare qualcosa, presentare un progetto, chiudere una trattativa, spedire un curriculum o affrontare un colloquio.

L'oroscopo di giovedì 16 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se siete in coppia da troppo tempo, dovete stare attenti a non discutere animatamente.

Mostratevi più dolci, sorvolate sui dettagli, siate più tolleranti e godetevi la passione. La vita è troppo bella per perdere tempo a litigare. Le coppie nate da poco sono molto gelose e anche questo è amore. Se ci sono questioni in sospeso, o un progetto a cui tenete in modo particolare o dovete avanzare una richiesta, proponetevi in questa giornata. Dalla prossima settimana la situazione potrebbe cambiare. Non perdete tempo e agite tempestivamente.

Acquario – Per voi questo è un oroscopo fatto di alti e bassi. Forse siete preoccupati per una risposta di lavoro che tarda ad arrivare, oppure avete ricevuto una notizia che non vi ha fatto piacere.

Risollevate l’umore, il futuro si annuncia molto favorevole sia per il lavoro che per la sfera economica. Al momento, evitate investimenti e prestiti. Per molti di voi la vita affettiva è appena cambiata radicalmente e adesso state muovendo i primi passi. Coloro che hanno relazione nata da poco o hanno da poco ufficializzato una decisione, sono un po' irritati per le continue intromissioni di familiari e amici. Siate diplomatici, ma decisi.

Pesci – Non è un periodo facilissimo per l'amore, tendete a perdere la pazienza molto spesso oppure a fraintendere. Per superare eventuali problemi dovete per prima cosa capire perché siete insoddisfatti.

Non demordete, l'oroscopo vi assicura che molto presto la ruota tornerà a girare a vostro favore. In campo lavorativo sorvolate su eventuali imprevisti o tensioni che possono crearsi tra colleghi o superiori, rimboccatevi le maniche e cercate di migliorare l’attuale posizione.