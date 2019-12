Nella settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 troviamo la Luna viaggiare dalla Vergine allo Scorpione, mentre Marte stazionerà in Sagittario. Venere cambierà domicilio spostandosi dall'Acquario al segno dei Pesci, facendo compagnia a Nettuno, nel frattempo Urano continuerà la sua sosta in Toro. Mercurio passerà dal Capricorno (dove vi sono Plutone, Giove e Saturno) ai gradi dell'Acquario ed, infine, il Nodo Lunare permarrà nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Scorpione, meno rosee per Sagittario e Bilancia.

Ariete bizzoso

Ariete: bizzosi. Settimana in cui i nati Ariete potrebbero avere un diavolo per capello, a causa di Marte 'stuzzicata' dai due Luminari in contrasto, che li renderanno inclini ad innescare polveroni dialettici per questioni di poco conto.

Toro: spossati. A partire da mercoledì, quando anche la Luna smetterà di 'funzionare', ecco che il bottino energetico in casa Toro potrebbe risultare scarno minando la loro voglia di darsi da fare in ambito pratico.

Gemelli: focus sui figli. L'educazione della prole sarà presumibilmente il punto focale della settimana in questione dove, dopo qualche scontro acceso col partner, si arriverà al weekend seguendo una comune linea di condotta.

Cancro: sereni. Il clima nel focolare domestico tornerà, con ogni probabilità, ad essere sereno dopo alcune giornata poco tranquille. Ciò favorirà anche il buonumore per i nativi ed il partner ne sarà di certo entusiasta.

Vergine riflessiva

Leone: piedi di piombo. Sarà probabilmente una settimana dove non saranno concessi 'colpi di testa', bensì un atteggiamento attendista dove ogni mossa dovrà essere ponderata con estrema attenzione.

Vergine: riflessivi. Qualche dubbio o ripensamento in merito alle ultime scelte effettuate potrebbe balenare nelle menti native, ma sarà solo per i primi due giorni, difatti da mercoledì il pensiero scorrerà fluido.

Bilancia: stressati. Le feste son terminate ma le attività da ultimare rimangono molteplici, tanto che lo stress potrebbe far nuovamente capolino.

Sarà bene ritagliarsi ampi spazi di relax, delegando ogni incombenza alla prossima settimana.

Scorpione: finanze 'top'. L'anno che è appena entrato nel vivo non sarà particolarmente favorevole per il settore economico nativo, quindi in questa settimana, specialmente da giovedì mattina, sarà bene che sfruttino ogni occasione finanziaria che gli capiti a tiro.

Sagittario burbero

Sagittario: burberi. Sole e Marte di daranno 'battaglia' in cielo ed a pagarne le conseguenza saranno i nativi che assumeranno un atteggiamento indisponente sul luogo di lavoro.

Capricorno: distratti. Mercurio si 'accasa' in Acquario e sommato al dissonante Marte di Fuoco metterà a dura prova la concentrazione in casa Capricorno. Sarà bene porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, onde evitare errori grossolani.

Acquario: fuori giri. Le molteplici asperità in onda questi sette giorni daranno, a ragion veduta, la sensazione ai nativi di girare a vuoto sia in amore che al lavoro, dove ogni azione non darà i 'frutti' sperati.

Pesci: creativi. Nettuno e Venere 'danzano' nel loro segno ed a beneficiarne sarà l'estro in casa Pesci che li aiuterà ad avanzare nei loro progetti professionali in essere, se liberi professionisti.