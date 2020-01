L'Oroscopo di martedì 7 gennaio gennaio vedrà Capricorno e Acquario in gran spolvero, mentre Bilancia e Gemelli si sentiranno un po' giù di morale. Di seguito le previsioni e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12º Sagittario : l'anno non è partito come vi aspettavate, qualcuno vi ha dato una brutta delusione e questo vi ha buttato giù, ma dovete reagire, quindi cercate di ritrovare il buon umore che vi contraddistingue perché tutto si sistemerà. Non deconcentratevi sul lavoro, salute ottima.

11º Ariete: siete molto confusi, vorreste che tutto andasse come volete, ma avete troppi pensieri e non sapete da dove iniziare. Siete forti e capaci di sistemare tutto, quindi concentratevi su un solo problema e vedrete che risolverete tutto. In amore qualcuno vi sta mandando segnali, cercate di coglierli, attenti a non prendere freddo.

10º Bilancia : purtroppo si torna alla solita routine e proprio non riuscite a riprendere i vostri ritmi, basta riposare ora dovete reagire. Dalla vostra avete una salute di ferro.

Qualcuno che amate ha bisogno di voi, tenetelo a mente.

9º Gemelli : vi sentite privi di forza, però volete fare tutto, siete come al solito in disaccordo con voi stessi, vi basterà fare chiarezza e otterrete una bella soddisfazione sul lavoro. Una persona vi ha deluso, ma un'altra si dimostrerà degna di fiducia. Avete una salute di ferro.

8º Scorpione : vi sentite molto stressati, tuttavia non è il momento di riposare. C'è una decisione importante da prendere per il lavoro, ma non dovete farlo da soli, ascoltate il consiglio di chi vi vuole bene. Qualche doloretto vi infastidirà, ma siete in forma.

7º Leone: dovrete affrontare una situazione abbastanza spinosa, ma sarete in grado di gestire tutto. Riceverete una telefonata insolita ma piacevole.

Le previsioni dei primi sei segni in classifica

6º Cancro : una persona che viene dal passato si farà viva e questo sarà fonte di gioia per voi. Riceverete una risposta importante sul lavoro che potrebbe portare a una gratifica economica. Salute soddisfacente.

5º Pesci : non dovete prendervela se qualcuno vi sta prendendo in giro in realtà vuole solo la vostra attenzione. Sarà una giornata piacevole e serena, inoltre sono in arrivo novità in amore.

4º Acquario : siete a un passo dal podio, sarà una giornata splendida per voi. Grazie al vostro ingegno risolverete una situazione in modo brillante, inoltre otterrete una risposta positiva a una domanda che vi tormentava. Un po' di raffreddore sarà l'unica nota dolente.

3 º Capricorno : siete testardi ma stavolta ci avete visto giusto, grazie alla vostra caparbietà otterrete un piccolo successo.

Farete un incontro molto piacevole che avrà un'insolita conseguenza.

2º Vergine: è il vostro anno e sarete spesso nelle parti alti della classifica, sembra proprio che vi riesca tutto quello che fate. In amore ci sarà una piccola sorpresa e riceverete un complimento da qualcuno di inaspettato.

1º Toro : primo posto per voi, gli astri saranno con voi, approfittatene per mettere a posto alcune cose che tenevate in sospeso. Sul lavoro e in amore avrete una bellissima soddisfazione. Bene anche la salute.