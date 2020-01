Le previsioni zodiacali del 17 gennaio, relative ai 12 segni zodiacali, ci fanno scoprire l'andamento degli innamorati che vivono un rapporto di coppia. Scorpione avrà un atteggiamento molto strano, Toro tenderà a non esternare i propri sentimenti.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: oggi sarà la giornata adatta per pianificare situazioni future con il partner. Potreste proporle un viaggio in qualche capitale europea o un weekend rilassante in agriturismo. La voglia di accontentare la vostra dolce metà sarà molto gradita.

Toro: avete bisogno di esternare tutto il vostro amore. Molte volte tenere dentro dei sentimenti equivale a soffocarli. La persona amata potrebbe comprendere, in maniera del tutto legittima, cose che non corrispondono al vero.

Gemelli: il partner vi chiede di capire alcuni suoi atteggiamenti, non é un momento favorevole e cerca di rendere partecipi anche voi. Dimostrate tatto e sensibilità, statele vicino e sicuramente qualcosa di buono arriverà.

Cancro: la vita di coppia ha ripreso a marciare ad un ritmo molto elevato.

State lentamente capendo di aver bisogno l'uno dell'altro. Proseguite nel vostro percorso e la tranquillità riempirà le vostre giornate di coppia.

Leone: giornata da passare in perfetta armonia con il vostro partner. Potreste programmare un bel pranzo in un bel 'ristorantino' e una successiva camminata rilassante in mezzo alla natura.

Vergine: oggi la passione sarà un elemento che caratterizzerà molto le vostre azioni. Avete voglia di passare una bella serata con il partner e sarete sufficientemente diretti nel proporlo.

Bilancia: avrete voglia di rilassarvi un po', non tutte le giornate possono andare spedite, serve anche fermarsi e riposarsi. Il partner condivide il vostro modo di agire e starà al vostro fianco senza 'batter ciglio'.

Scorpione: siete particolarmente taciturni e pensierosi.

Il partner potrebbe pensare che state riflettendo sul vostro rapporto di coppia. Datele certezze e fatele capire che i problemi sono ben altri.

Sagittario: la vostra dolce metà vi rende particolarmente energici. Dimostrerete tutta la passione di cui siete capaci, il partner apprezzerà molto e vi chiederà di esternare più spesso.

Capricorno: se avete un rapporto che va avanti da parecchio tempo, sarete particolarmente sereni. Per le relazioni appena nate, risulterà esserci qualche piccola discussione.

Acquario: la sintonia con la vostra dolce metà risulta essere sempre più convincente. Sarà una giornata in cui cercherete di far capire, in maniera ancor più evidente, il forte legame che vi unisce a lei.

Pesci: la persona che vi sta vicino sta cercando di capire le vostre reali intenzioni. Sembrate molto discontinui nel palesare il vostro sentimento.

Basterà essere chiari e tutto andrà nella direzione che entrambi desiderate.