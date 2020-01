L'edizione 2020 del Festival della Canzone italiana di Sanremo non è ancora iniziata, ma le polemiche sono già all'ordine del giorno. Dopo il caso del cambio dell'ufficio stampa Rai e l'anticipazione dei nomi dei concorrenti partecipanti alla settantaduesima edizione, rivelati in esclusiva al quotidiano 'La Repubblica' da parte del direttore artistico e presentatore della kermesse Amadeus, nuove polemiche sul festival si sono scatenate sui social dopo che il settimanale 'Chi', diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato i nomi dei cantanti esclusi.

I nomi degli esclusi

Come ogni anno accade, esulta chi viene scelto per partecipare e si lamenta, invece, chi è stato escluso. E' una regola non scritta di ogni sana sfida o competizione, in ogni ambito e in qualsiasi settore. A maggior ragione, ciò vale per quello che è considerato il festival canoro più importante d'Italia. Di edizione in edizione, infatti, sono moltissimi i cantanti che tentato la 'carta Sanremo' per ritornare sotto la luce dei riflettori o per dare una scossa alla propria carriera artistica e musicale che si avvia a finire nel dimenticatoio.

Ed ogni anno, come da tradizione, c’è sempre qualcuno che prende male l'eliminazione, che dà la colpa a qualcuno, oppure al sistema, alla politica, alla R.A.I. Insomma, ogni anno gli scontenti non mancano. Tra i papibili 'scartati' dal direttore artistico vi sarebbero alcuni nomi importanti del panorama musicale italiano, tra cui: Bianca Atzei, Michele Bravi, Vito Shade, Irama, Paolo Vallesi, Marcella Bella, Albano Carrisi e Romina Power, Lisa Panetta, Stash e i The Kolors. Cantanti che credevano di avere già in tasca il pass per il Festival di Sanremo e di calcare il palco del teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio 2020 e che, invece, si sarebbero visti sbattere le porte in faccia da Amadeus.

La delusione degli 'scartati' passa per i social

Lo sfogo e la delusione degli artisti non scelti da Amadeus è palese attraverso i social network degli stessi artisti.

Chi su Facebook chi su Instagram, in molti hanno scelto di esprimere il loro rammarico per non essere stati selezionati tra i 24 artisti presenti a Sanremo dal 4 all'8 febbraio. Non l'ha presa benissimo Marcella Bella, già partecipante a Sanremo diverse volte e membro della giuria del programma televisivo 'Ora o mai più'. La cantante catanese ha pubblicato una fotografia che la ritrae all'Ariston insieme ad alcune colleghe con la seguente didascalia: 'Quando Sanremo era Sanremo'. Più diplomatico, invece, Paolo Vallesi, vincitore di 'Ora o mai più' (il suo nome era tra i più certi a Sanremo 2020), che ha postato una foto di un suo concerto, scrivendo: «Sarei ipocrita se dicessi che non ci sono rimasto male per l’esclusione dal Festival, ma non nutro rancori, soprattutto verso chi ha dovuto scegliere».