Andiamo ad analizzare l'oroscopo del segno della Vergine relativamente al mese di febbraio. L'amore di coppia sarà particolarmente luminoso e la salute sarà un elemento da non sottovalutare. Per i single più istinto che ragione.

Il mese di febbraio della Vergine

Il segno della Vergine vivrà in maniera abbastanza positiva le vicende legate al secondo mese dell'anno. Scopriamo nel dettaglio l'amore di coppia, il comportamento dei cuori solitari, l'aspetto lavorativo e lo stato di salute.

Amore di coppia: il mese risulterà essere molto positivo, splenderà l'armonia di coppia.

Se avete in piedi una relazione da molto tempo, questa diventerà più salda e si consoliderà molto velocemente. Se avete da poco iniziato una relazione, marcerà tutto a gonfie vele. Sarà molto importante il ruolo della famiglia, sia per il sostegno che per il calore in alcuni fondamentali momenti. Qualche volta sorprendete il partner e non adagiatevi 'sugli allori'.

Single: i single vivranno un ottimo mese, fatto di conoscenze nuove e potenziali nuovi amori. Seguirete maggiormente l'istinto piuttosto che la ragione, risulterete essere più vulnerabili ma anche più veri.

Ci sarà una persona in particolare che metterà a rischio il vostro status da cuori solitari, non fatevi prendere troppo la mano e valutate sia i pro che i contro.

Lavoro: in ambito professionale non riuscirete a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Alcune difficoltà si metteranno vostro cammino e rallenteranno la vostra marcia. Non subirete particolari danni ma non riuscirete nemmeno ad accelerare come avreste voluto. Non sempre tutto ciò che si desidera potrà essere ottenuto con estrema facilità e seguendo un percorso netto. Non entrate in conflitto con colleghi e superiori, gli unici a rimetterci potreste essere proprio voi.

Salute: la salute sarà un elemento molto importante nel mese di febbraio. Non avrete particolari problematiche ma non tendete a sottovalutare alcune carenze del vostro fisico.

Il mese potrebbe essere freddo, non fatevi trovare impreparati e copritevi bene.

Le caratteristiche del segno

Appartengono al segno della Vergine coloro che sono nati tra il 23 agosto e il 22 di settembre. E' un segno particolarmente dinamico e concreto, il fiore all'occhiello risulta essere l'ordine. I nati sotto il segno della Vergine amano il denaro e sanno distinguere le cose per cui vale la pena lottare da quelle che sono tempo perso. non sono particolarmente tenaci e tendono a stufarsi nel caso alcune situazioni non partono nel modo giusto. Non sono persone egoiste e hanno una forte stima di loro stessi. I nati sotto il segno della Vergine non sono dotati di molta passione e tendono ad avere una concezione distaccata della vita. Sotto l'aspetto lavorativo tendono a rispettare le consegne e a non prevaricare il lavoro degli altri.