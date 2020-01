L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di venerdì 10 gennaio, punta un riflettore sull'entrata di Luna in Cancro. Tutto a un tratto, gli affetti diventano più sensibili e il modo di amare di fa premuroso. Una nuova affettività profonda tocca gli animi in modo quasi telepatico, coinvolgendo non solo il Cancro, ma anche lo Scorpione, la Vergine, i Toro e i Pesci nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Luna in quadratura a Saturno sprigiona una certa tristezza che fa sentire soli, pur essendo in coppia.

Luna rappresenta il collegamento con radici solide mentre Saturno l'affermazione del proprio io e queste due energie entrano in conflitto creando attriti.

Toro: l'amore diventa più premuroso grazie agli influssi lunari favorevoli, che rendono il tutto molto profondo e sensibile. Le emozioni prendono il volo e acquistano intensità negli stati d'animo molto affettuosi e premurosi nei confronti della persona amata. Anche il futuro appare più roseo all'orizzonte.

Gemelli: Marte dirimpettaio vi mette alle corde e potrete avviare così un bilancio delle sensazioni di coppia, valutando in modo approfondito tutte le sensazioni che provate.

Potrete così avere le idee ben chiare e iniziare a programmare il da farsi per progredire in due.

Cancro: più sensibili all'umore del partner, sarete quasi telepatici approfondendo un'empatia sensibile che fa entrare in sintonia con la persona amata, in maniera quasi magica. Più responsabili e molto protettivi nei suoi confronti, farete di tutto pur di riportare la serenità nel focolare domestico.

Leone: la voglia di far progredire la coppia è tanta e progetterete in due, per potenziare la relazione in modo ambizioso e audace. Luna molto vicina al segno servirà da stimolo per attuare il tutto con azioni produttive per l'amore.

Vergine: il luminare notturno presente in Cancro sprigiona un modo di amare molto premuroso e sensibile. L'intuizione non manca di certo, ma tenderete a nascondere le emozioni seguendo un vostro mondo molto sfaccettato, dove i desideri sono alquanto incerti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non assumere un ruolo di dipendenza dalla persona amata, subendo gli influssi lunari in quadratura dal Cancro. Potreste così essere bisognosi di affetto al punto tale da annullarvi, perché in cerca di maggiori attenzioni.

Scorpione: introversi a causa degli influssi lunari provenienti dalla casa astrologica quarta, avrete bisogno di maggiore affetto poiché feriti da alcuni ricordi appartenenti a un passato che ha fatto soffrire. Cercate dunque di trasformare quest'energia lunare molto sensibile, in una carica magnetica perfetta per approfondire l'amore con maggiore slancio.

Sagittario: Marte nel segno dovrebbe garantire dinamismo ma viene alquanto sminuito da un influsso lunare che vi rende incapaci di difendervi. Impotenti nei confronti delle pretese del partner, cercate di trovare la forza di difendere le vostre idee, senza esagerare troppo con il coinvolgimento emotivo.

Capricorno: l'emotività prende il sopravvento nella relazione a due e scaverete nella vostra interiorità, a caccia di risposte che possano farvi capire queste compulsioni troppo impetuose elargite da Plutone in quadratura con Luna. Combattuti tra il senso del dovere e la gelosia, non lotterete apertamente con la persona amata ma avvierete un cambiamento che ha i suoi effetti fuori e dentro di voi.

Acquario: Sole e Plutone molto vicini al segno, avviano un cambiamento rigenerante per la mente e per il cuore. Un rinnovamento è alle porte e Luna incornicia il tutto in modo materno e molto sensibile.

Pesci: l'influenza del satellite notturno dal Cancro è benefica e intreccia le sue energie con un Nettuno molto sognatore e romantico. L'effetto è spettacolare e diventerete quasi un pilastro portante nella relazione a due, sostenendo il partner e le sue insicurezze.