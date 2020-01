Giovedì 30 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna stazionare in Ariete mentre Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Urano permarrà nel domicilio del Toro come Marte che proseguirà il suo transito in Sagittario. Infine il Nodo Lunare rimarrà in Cancro mentre Venere assieme a Nettuno continuerà la sua sosta in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario ed Ariete, meno rosee per Gemelli e Cancro.

Ariete focoso

Ariete: focosi. La simbiosi odierna tra il Sole e la Luna farà si che la passionalità regni sovrana nel focolare domestico dei nati Ariete, che riusciranno di buon grado a scacciare via lo stress.

Toro: relax. Le giornate appena trascorse sono state parecchio dispendiose per i nati del segno che, con ogni probabilità, avranno bisogno di dedicare del tempo a rilassarsi per rimettersi in forze.

Gemelli: nervosi. Sin dalle prime ore la giornata potrebbe riservare delle parentesi di nervosismo che, spesso e volentieri, saranno innescate da futilità ingigantite dai nati del segno.

Cancro: nostalgici. I pensieri torneranno presumibilmente al passato avvolgendo di nostalgia il giovedì dei nati Cancro.

Nemmeno gli inviti degli amici e dell'amato riusciranno a svagare la loro mente.

Shopping per il Leone

Leone: shopping. Giovedì in cui i nativi vorranno presumibilmente concedersi un acquisto d'arredamento senza prestare troppa attenzione al costo. Amore in stand-by.

Vergine: fuori fase. Ai nati quest'oggi potrebbe sembrare di darsi molto da fare, ma di ricevere poco rispetto all'impegno profuso. Un giorno di ferie sarebbe l'antidoto per evitare errori grossolani.

Bilancia: poco lucidi. La concentrazione non sarà, c'è da scommetterci, il piatto forte della casa tanto che la giornata potrebbe risultare faticosa dal punto di vista mentale.

Scorpione: silenziosi. Malgrado non mancheranno le ostilità, i nativi si guarderanno bene dall'esternarle a cuor leggero, assumendo un atteggiamento silenzioso più nelle loro corde.

Lavoro top per il Sagittario

Sagittario: lavoro top.

Le faccende professionali andranno probabilmente a gonfie vele questo giovedì di fine gennaio per i nativi, specialmente per i liberi professionisti del segno.

Capricorno: spossati. Le energie potrebbero andare a rilento, tanto da far optare i nativi per staccare la spina dalla quotidianità e rilassarsi godendosi l'affetto delle persone care.

Acquario: stress. Le incombenze saranno molte e la voglia di ultimarle poca questo giovedì, elementi poco affini che favoriscono l'insorgere dello stress.

Pesci: stand-by. Ci sarà bisogno di rimescolare le carte e studiare le prossime mosse e questo giovedì potrebbe essere la giornata ideale che i nativi sceglieranno per questa doppia missione.