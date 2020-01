Le previsioni astrologiche del 4 febbraio ci informano sulle vicende di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, dei single e sull'andamento professionale e lavorativo.

In questa sede sono stati presi in esame i primi sei segni dello zodiaco, vale a dire quelli compresi fra Ariete e Vergine. In particolare l'Ariete dovrà essere forte per non rovinare il proprio rapporto di coppia, il Cancro ritroverà la propria serenità di coppia.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il partner potrebbe essere poco disposto a subire le vostre continue rimostranze.

Non siate troppo pesanti ed evitate inutili conflitti. Non mettete in discussione il rapporto per futili motivi. I single dovranno mettersi maggiormente in gioco: giocate le vostre carte e provate a corteggiare una persona che ritenete possa essere importante. Avete raggiunto una posizione lavorativa di prestigio, siate abili nel mantenerla. Nessuno vi regalerà mai niente.

Toro: la vostra dolce metà vorrebbe passare una giornata con voi in tutta serenità, probabilmente non sarete dello stesso avviso, continuate a essere scontrosi e particolarmente polemici.

I cuori solitari faranno alcuni incontri che non porteranno a niente di importante, a volte rischiate di essere troppo pretenziosi. Il lavoro marcia molto bene, vi sentirete apprezzati e avrete voglia di mettere il vostro massimo nelle attività che vi troverete ad affrontare.

Gemelli: la vostra decisione l'avete presa e non è certamente positiva. Il partner non vuole sentire ragioni e non intende rinunciare a voi, fate ciò che ritenete opportuno.

I single avranno la possibilità di iniziare una storia, non tutti riterranno di essere interessati e declineranno tale opportunità. Il momento lavorativo sembra non essere dei migliori, sarete confusi relativamente ad alcune dinamiche che proprio non riuscite a comprendere.

Cancro: le discussioni sono solo un lontano ricordo, assaporate questo periodo di serenità e cercate di mantenere il giusto equilibrio.

I cuori solitari non riusciranno nell'intento di finalizzare una conoscenza in cui credevano molto, non è il caso di disperare presto raggiungerete l'obiettivo sperato. La vostra attività lavorativa vi sta regalando soddisfazioni ma allo stesso tempo vi rende particolarmente nervosi. La fatica fisica e mentale comincia a farsi sentire.

Leone: cercate di trovare un'intesa importante con il partner, non curatevi delle maldicenze e andate avanti. Il vostro rapporto dovrà rafforzarsi e non rompersi definitivamente. I single vivranno una giornata molto movimentata, amici e persone fidate allieteranno le vostre ore, soprattutto pomeridiane.

I vostri colleghi confideranno in voi per la corretta riuscita di un progetto lavorativo, non deludeteli e impegnatevi per fare in modo che tutto funzioni correttamente.

Vergine: il partner potrebbe sospettare che voi abbiate una relazione con una terza persona, cercate quindi di dimostrare quanto sia importante per voi e date delle rassicurazioni. L'amore che i single stavano rincorrendo invece porterà buone notizie, avrete la possibilità di iniziare una storia e di renderla molto importante. La vostra professione avrà alti e bassi, sappiate gestire la situazione e attendete momenti migliori.