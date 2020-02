Mercoledì 5 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Gemelli, mentre Plutone, Saturno e Giove stazioneranno in Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Venere, Nettuno e Mercurio che continueranno il loro domicilio in Pesci. Infine Urano sarà nell'orbita del Toro, nel frattempo Mercurio rimarrà stabile in Acquario e il Nodo Lunare resterà sui gradi del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Leone, meno rosee per Ariete e Acquario.

Sul podio

1° posto Gemelli: lavoro top.

Le vicende professionali dei nati del segno andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele, grazie agli splendidi influssi del Luminare femminile nel loro segno in trigono a Mercurio e in sestile a Urano di Terra.

2° posto Leone: umore alle stelle. Il tono umorale dei nativi potrebbe viaggiare su alti livelli e la loro energia positiva irradierà anche le persone con cui avranno a che fare, che faranno a gara per stare in loro compagnia.

3° posto Capricorno: creativi. Le effemeridi odierne potrebbero rivelarsi generose nel fornire ai nativi una buona dose di estro e creatività, da poter indirizzare nei loro progetti professionali in essere.

I mezzani

4° posto Cancro: affettuosi. Nel focolare domestico il clima tornerà, presumibilmente, a esser sereno e con tale tranquillità riemergerà anche l'affettuosità reciproca in coppia. Lavoro in stand by.

5° posto Scorpione: relax. Mercoledì in cui i nati del segno potrebbero decidere di chiudersi a riccio, dedicando parte della giornata a rilassarsi. Un po' per rimettersi in forze, ma anche per riordinare le idee.

6° posto Sagittario: abbuffate. Le posizioni astrali di oggi sottolineeranno come i nati del segno non si cureranno di badare al proprio regime alimentare, concedendosi delle cene luculliane assieme agli affetti più cari.

7° posto Vergine: distratti. La concentrazione non sarà, c'è da scommetterci, il piatto forte in casa Vergine, tanto che molti tra loro opteranno per un giorno di ferie dal lavoro, onde evitare macroscopici errori.

8° posto Bilancia: finanze flop. Il settore economico andrà revisionato con dovizia dai nati del segno, come suggerirà il duetto Urano-Saturno, in modo da scongiurare ogni spesa non necessaria.

9° posto Pesci: lavoro flop. Mercurio li guarderà di traverso rendendo, presumibilmente, la giornata lavorativa dei nativi tutt'altro che scorrevole. Difatti saranno probabili litigi coi colleghi, evitabili soltanto con un pizzico di diplomazia.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: fuori giri. Ai nati quest'oggi sembrerà di faticare molto, ma ricevere poco, rispetto all'impegno messo in campo. Ciò potrebbe far riemergere l'insoddisfazione professionale che covava sotto la cenere.

11° posto Acquario: bizzosi. Basterà un nonnulla per far sì che il nervosismo in casa Acquario prenda il sopravvento. A pagarne le conseguenze sarà l'amato bene, che dovrà fare i conti con il loro mood indisponente.

12° posto Toro: svogliati. Poca o nulla la voglia di fare che avranno probabilmente oggi i nati Toro, che sceglieranno di rimandare alcune attività pratiche a giornate più energiche.