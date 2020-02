San Valentino è la festa degli innamorati e, in particolare, di tutti coloro che sono in coppia. È una giornata tutta da dedicare al partner per dimostrargli che è davvero speciale. Come festeggiare questa ricorrenza? A parte l'organizzazione di una bella cena, magari a lume di candela, le cose si complicano se si vuole legare questa festa anche ad un dono personalizzato. Da questo punto di vista gli astri arrivano in soccorso, perché sulla base del segno zodiacale del partner si può scegliere il regalo più adatto.

Scopriamo, quindi, qualche dritta utile e dei suggerimenti mirati, segno per segno, per poter acquistare un dono con la sicurezza che possa essere davvero gradito da chi rappresenta l'altra metà della mela e cioè la persona del cuore.

San Valentino: il dono giusto per l'Ariete è un paio di scarpe da ginnastica, ma di tendenza

Ariete - Questo segno zodiacale è lo sportivo per eccellenza. Uomini e donne dell'Ariete, infatti, amano stare in continuo movimento e che si tratti di correre al parco, di seguire un corso di danza popolare o di fare agonismo, qui Marte (il pianeta-guida dell'Ariete) si esprime a mille.

Il regalo giusto per San Valentino per questo segno può spaziare da un paio di scarpe da ginnastica professionali all'abbonamento in piscina, fino al buono da spendere nel negozio sportivo più in voga del momento.

Toro - Il Toro adora i ristoranti e la cucina casereccia. Se il vostro partner è di questo segno siete fortunati, perché una cena in un classico ristorante regionale potrebbe essere il regalo più gradito.

Essendo, però, un segno molto attento anche al look per le donne del Toro una bella collana con pietre di turchese sarebbe il massimo, ma è gradito anche un buono da spendere dal parrucchiere di fiducia. Per lui, invece, il regalo giusto è una sciarpa in cashmere.

Gemelli - Se fosse per loro sarebbero sempre in viaggio, infatti hanno la valigia sempre pronta: anzi spesso non viene neppure disfatta.

Per un partner Gemelli è facile dire che il regalo più adatto sia un weekend fuori città e non serve neppure andare troppo lontano, perché gli va benissimo anche una gita fuori porta. Se ci si vuole orientare su un dono più originale, sia per lui che per lei è consigliato un orologio da polso elegante e in stile vintage.

A San Valentino si può regalare una giornata in un centro benessere al partner del Cancro

Cancro - Dominato dalla Luna, il partner del Cancro a volte è davvero difficile da inquadrare, perché è una persona in grado di amare tutto e tutti, ma anche di cambiare umore velocemente e di non sopportare neppure se stesso in alcuni momenti.

Qualche idea su cosa regalargli per San Valentino? Per lui e per lei il mare d'inverno è il top, quindi quest'anno per il 14 febbraio prenotate un tavolo in un ristorante con vista spiaggia. Sarà molto apprezzata anche una giornata di massaggi in un centro benessere, immersi negli effluvi rigeneranti degli oli essenziali.

Leone - Il Leone è esigente con se stesso, figuriamoci quando è in coppia. Trovare per questo Segno il regalo giusto per San Valentino richiede sempre tanta attenzione. Ci si può orientare, però, facilmente verso un oggetto d'oro, anche piccolo, basta che sia luminoso e di valore.

Per lei, quindi, va benissimo un bel ciondolo che sia, però, ben lavorato e magari a forma di cuore stilizzato; all'uomo del Leone, invece, si può donare un bracciale oppure dei gemelli, un dono ormai unico nel suo genere e che solo chi ha classe, come lui, può indossare.

Vergine - Il segno della Vergine, dominato da Mercurio, è davvero pieno di curiosità: vorrebbe conoscere tutto nei minimi particolari. Un puzzle artistico è un'ottima idea regalo per lui; per la partner del segno è, invece, graditissimo un libro di poesie. Per chi, però, vuole colpire davvero la Vergine al cuore il dono più bello, inaspettato e super emozionante potrebbe essere quello di un cucciolo: un cagnolino o un gattino renderebbero questo segno molto più morbido dal punto di vista caratteriale.

Il dono giusto per la Bilancia a San Valentino è un oggetto pregiato

Bilancia - Il suo primo Pianeta in domicilio è Venere e questo significa che il partner Bilancia è attentissimo all'arte, alla bellezza, all'eleganza. Per una lei della Bilancia il dono giusto potrebbe essere legato all'estetica: una pulizia del viso oppure un massaggio ayurvedico per eliminare quello stress che tanto non sopporta. Per il partner Bilancia più esigente è, invece, perfetto un oggetto artistico di valore e di raro pregio, ma anche una bella cintura in pelle di qualità e con uno stile super classico.

Scorpione - Scegliere cosa regalare ad uno Scorpione a San Valentino è un bel dilemma.

Dominato da Plutone, è uno di quei Segni che sembrano davvero difficili da inquadrare. Se ci si vuole orientare verso una cena a sorpresa, il consiglio è di scegliere un ristorante con un menu speziato e, soprattutto, molto piccante. Se si vuole donare un oggetto, per lei si può acquistare il classico completino intimo super trasparente e per lui, invece, un romanzo giallo.

Sagittario - Allegro e parecchio anti-conformista (solo, però, nella prima parte della sua vita), si accontenta anche del pensiero. Ogni San Valentino è, però, d'obbligo portare il partner del Sagittario a cena, magari variando ogni anno la nazionalità del ristorante.

Quest'anno, vista la posizione di molti pianeti nel segno del Capricorno, va benissimo il ristorante indiano. Uomini e donne del segno amano viaggiare all'estero: partire il 14 febbraio perciò è sempre l'idea più valida.

Capricorno - Al Capricorno non piacciono né l'improvvisazione, né l'originalità a tutti i costi. Questo vuol dire che anche se ripetete ogni anno lo stesso regalo, per lui va davvero benissimo. Una camicia o una cravatta per lui e il solito profumo per lei sono i regali più apprezzati anche per San Valentino. I partner del Capricorno si sentiranno così super coccolati e voi farete poca fatica a scegliere il dono giusto.

Acquario - Il partner Acquario non è solo il più creativo dello zodiaco, ma anche quello più incontentabile. Vorrebbe addirittura scegliersi il regalo da solo. Questa soluzione non è affatto da scartare, così eviterete lo stress di andare in giro per negozi, faticando inutilmente per acquistare il dono giusto per San Valentino. Il problema sarà, però, che il vostro lui o la vostra lei dell'Acquario a voi donerà proprio un oggetto che non vi serve: pazientate, lo amate anche per questo!

Pesci - Quanto sono romantici i partner dei Pesci? Tanto, a volte pure troppo. Questo, però, vi consente di muovervi bene nella scelta di cosa regalare.

Per un dono personalizzato, sia per lui che per lei, c'è un biglietto per il teatro o per il cinema per guardare un film o una commedia dalla trama strappalacrime. In alternativa, si può optare per un paio di scarpe ultra-femminili per lei, mentre per lui, invece, va benissimo un paio di calzini colorati e rigorosamente in filo di cotone di alta qualità.