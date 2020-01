Nella settimana dal 17 al 23 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale il Sole viaggiare dall'Acquario al segno dei Pesci (dove stazionano Venere e Mercurio), mentre Plutone, Marte, Giove e Saturno stazioneranno in Capricorno. Venere permarrà in Ariete come Urano che proseguirà il suo domicilio in Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro e la Luna si sposterà dal Sagittario sino al segno dei Pesci. Oroscopo favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Ariete e Cancro.

Ariete pessimista

Ariete: pessimista. Le effemeridi settimanali lasceranno, con ogni probabilità, ben poco spazio di manovra ai nati Ariete che potrebbero assumere un atteggiamento pessimista nel quale anche loro stessi faticheranno a riconoscersi.

Toro: energici. Il bottino energetico in casa Toro sarà presumibilmente stracolmo, e tale mole di forze sarà orientata verso l'avanzamento dei progetti professionali in essere con probabili gratifiche al seguito.

Gemelli: umore flop. Il tono umorale dei nativi non sarà frizzante come d'abitudine ma ciò non dovrà limitarli in alcun modo nell'ambiente professionale.

Amore in stand-by.

Cancro: distratti. Qualche pensiero stantio potrebbe riemergere nelle menti native mettendo a repentaglio la loro concentrazione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Leone stacanovista

Leone: stacanovisti. Col Sole traslocato in Pesci, questa settimana, specialmente nella seconda metà, vedrà i nativi del Leone oltremodo decisi a far avanzare celermente i loro obiettivi professionali.

Attriti amorosi probabili nelle giornate di lunedì e martedì.

Vergine: finanze top. Il settore finanziario dei nativi potrebbe attraversare una florida settimana, tanto che molti di loro si concederanno un acquisto desiderato da tempo.

Bilancia: stressati. Tante incombenze graveranno sulle spalle dei nati Bilancia: il tentare di ultimarle tutte durante la settimana potrebbe provocare stress nella loro quotidianità.

Scorpione: amore flop. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nelle faccende amorose: la causa sarà da ricercarsi nel loro atteggiamento sopra le righe delle ultime settimane.

Capricorno coraggioso

Sagittario: revisioni amicali. Settimana che si rivelerà presumibilmente controversa nei rapporti interpersonali dei nativi, specialmente con gli amici che saranno messi sotto la lente d'ingrandimento.

Capricorno: coraggiosi. Mercurio in sestile a Marte regalerà una settimana, sopratutto nel weekend, dove i nativi potranno prendere il coraggio a quattro mani e catapultarsi in nuovi orizzonti inesplorati, sia in amore che sul lavoro.

Acquario: fuori giri. Ai nativi sembrerà probabilmente di faticare parecchio ma ricevere ben poco in cambio, dono sgradito del contrasto tra Venere e Mercurio.

Pesci: letargici. La voglia di rapportarsi al mondo esterno potrebbe rasentare lo zero in questa settimana ma considerando le posizioni astrali sarà probabile che debbano mettere da parte ogni letargia e rendersi partecipi quando sarà richiesta la loro presenza.