L'Oroscopo di martedì 4 febbraio prevede un Capricorno desideroso di cambiamenti, mentre la Vergine avrà modo di risolvere un problema importante. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Luna in aspetto dissonante vi aiuterà a superare dei momenti difficili che hanno caratterizzato la vostra vita. Nell'ultimo periodo potreste aver detto qualcosa che, in realtà, non pensate per via di un po' di agitazione. In ambito sentimentale vi troverete davanti ad una decisione che non potrete più rimandare.

Toro: gli astri sul vostro segno zodiacale vi permettono di poter contare su una grande forza. Potrebbe esserci alle porte una novità inattesa che vi aiuterà a ritrovare il vostro ottimismo. Venere in aspetto positivo vi regalerà una grande energia. Per chi ha messo fine ad una relazione d'amore, potrebbero esserci a breve nuovi incontri.

Gemelli: Venere in ottimo aspetto sul vostro segno zodiacale in questa giornata del 4 febbraio, vi renderà la vita più semplice. Avrete l'opportunità di concentravi su qualcosa che vi rende veramente felice.

Per i nati sotto il vostro segno zodiacale qualcosa sta cambiando. Le storie d'amicizia che nascono potranno farvi vivere delle belle emozioni.

Cancro: in questo periodo potreste avere dei ripensamenti su decisioni che avete preso in passato. Potreste attraversare una fase di nervosismo e aver bisogno di portare chiarezza nella vostra vita. Chi ha due storie parallele sentirà il bisogno di prendere una decisione.

Leone: risentirete di parecchia stanchezza, anche se potrete trovare un po' di conforto in ambito sentimentale. Venere e Marte in ottimo aspetto vi renderanno più propensi ad amare. A livello economico sarà necessario utilizzare molta prudenza.

Vergine: Venere e Luna saranno in aspetto favorevole in questa giornata del 4 febbraio. Avrete modo di trovare una soluzione ad alcuni problemi che da tempo vi rendono nervosi.

A livello sentimentale sarete alla ricerca di una maggiore stabilità.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questa sarà per voi una fase in cui sarà necessario utilizzare molta cautela. In ambito professionale potrebbe esserci qualche indecisione e delle insicurezze. Potreste avere a che fare con dei colleghi difficili da gestire.

Scorpione: a livello sentimentale c'è una condizione astrologica di vantaggio. Potrete dare il via libera alle nuove conoscenze e ai nuovi incontri. Avrete modo di vivere delle belle sensazioni, anche se vivete una storia d'amore che dura da tempo.

Sagittario: purtroppo, per un motivo o per un altro, potreste dover rimanere a casa per quasi la totalità della giornata del 4 febbraio.

Potreste accusare un piccolo malessere. Alcuni di voi potrebbero aver rimandato degli impegni molto importanti.

Capricorno: avrete un grande desiderio di rinnovo che incide sulla vostra vita. Solitamente siete delle persone abitudinarie, ma quando decidete di cambiare, partite dal profondo. Negli ultimi mesi potreste aver fatto dei passi molto importanti.

Acquario: il desiderio di rinnovo è forte in voi. Alcuni potrebbero ribellarsi a delle situazioni che hanno accettato fino ad ora, ma che adesso non vanno più bene. Anche in amore avrete voglia di fuggire dalla solita routine.

Pesci: le ostilità che hanno avuto luogo nei vostri confronti, in questa giornata del 4 febbraio, avranno definitivamente una fine.

Sarà più semplice per voi venire a capo di una situazione difficile.