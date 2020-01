Nel mese di febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere viaggiare dal segno dei Pesci (facendo compagnia a Nettuno) ai gradi dell'Ariete mentre il Sole e Mercurio cambieranno domicilio passando dall'Acquario ai Pesci. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Marte che continuerà il suo transito in Sagittario. Infine Urano rimarrà stabile nel segno del Toro ed il Nodo Lunare sarà nel Cancro. Previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale del Cancro.

Amore

Nel secondo mese del 2020 alcuni tra i pianeti più imponenti del parterre astrale saranno ancora in posizione complicata rispetto ai nati Cancro con Saturno-Plutone in Capricorno ed Urano retrogrado in Toro tra le opposizioni più ostiche. Ciò comporterà presumibilmente un clima d'insoddisfazione nel focolare domestico da cui ne deriverà un forte sentimento di gelosia verso il partner, seppure immotivato e figlio dello scoramento del periodo. Ogni messaggio, telefonata, sguardo o dialoghi che l'amato bene instaurerà con amici o nuove conoscenze farà saltare la mosca al naso ai nativi con conseguenti scenate teatrali che solitamente non fanno parte del loro bagaglio comportamentale.

Qualche ostacolo anche per i flirt nati da fine dicembre 2019 ad oggi che presumibilmente risentiranno di un affiatamento blando ed una passionalità opaca.

Lavoro

Le vicende professionali dei nativi, invece, avranno uno spazio di manovra ben più largo a patto che siano disposti ad ampliare vedute ed orizzonti lavorativi. Malgrado le asperità provocate dai pianeti lenti, in soccorso dei nati Cancro verrà il trigono di Mercurio dal segno dei Pesci nella nona casa.

Questa zona astrologica simboleggia il rapporto con la parte più recondita di noi stessi, quella a cui spesso si dà poca importanza. A fine febbraio Mercurio, a braccetto con Venere ed il Sole, li spingerà a rivedere consuetudini comportamentali e metodi d'approccio alle mansioni pratiche nell'ambiente professionale. Dunque chi tra i nati Cancro riuscirà a rigenerarsi, sia nel modo di intendere il lavoro che nei rapporti interpersonali, potrà beneficiare di ulteriori opportunità già dal mese prossimo (quando Saturno farà una breve capatina nell'Acquario, uscendo dall'opposizione).

Un mese che sarà, con ogni probabilità, dedito ad una nuova costruzione di se stessi con conseguente semina che potrebbe aiutarli a vedere un barlume di miglioramento, anelato ma mai realmente raggiunto da svariati mesi a questa parte. La giornata di venerdì 14 febbraio, con la Luna in Scorpione che formerà un sestile con Marte ed un trigono con il Sole, sarà probabilmente la più fortunata.