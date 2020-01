Durante la settimana dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dei Pesci (facendo compagnia a Mercurio, Sole e Nettuno) verso i gradi dell'Acquario, mentre Plutone, Giove, Saturno e Marte saranno nell'orbita del Capricorno. Urano permarrà nel segno del Toro come Venere in Ariete. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro. Oroscopo favorevole per Toro e Leone, meno roseo per Ariete e Bilancia.

Ariete fuori giri

Ariete: fuori giri. Settimana che potrebbe rivelarsi controversa per i nati Ariete, in quanto avvertiranno la sensazione di faticare molto ma ricevere poco in cambio rispetto all'impegno profuso.

Toro: energici. Bottino energetico eccellente quello di cui saranno probabilmente dotati i nati del segno questi sette giorni che orienteranno sui loro progetti professionali in essere. Amore in secondo piano.

Gemelli: distratti. Mantenere la giusta concentrazione al lavoro sarà un'ardua impresa per i nativi che, onde evitare spiacevoli gaffe, farebbero bene a prendersi un giorno di ferie.

Cancro: umore flop. Tono umorale al di sotto della media che, con ogni probabilità, renderà i nati del segno indisponenti verso il prossimo provocando qualche perplessità tra i colleghi.

Leone lungimirante

Leone: lungimiranti. Il Sole assestatosi nell'orbita neutrale 'pescina' farà presumibilmente tirare un sospiro di sollievo ai nativi che adesso, sopratutto sino a giovedì, potranno ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare.

Vergine: shopping. Settimana dove i nativi potrebbero volersi concedere un acquisto agognato da tempo, anche se Urano e Saturno li ammoniranno con il loro severo sguardo suggerendo loro di non spendere troppo.

Bilancia: gelosi. Malgrado non vi siano reali motivazioni per esserlo, i nativi potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia in questa settimana in cui, invece, sarà bene non esasperare il partner.

Scorpione: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno, specialmente sino a mercoledì, rendendo i nativi particolarmente accidiosi ed apatici. Nemmeno la dolce metà riuscirà a svegliarli da tale torpore.

Pesci focosi

Sagittario: burberi. L'atteggiamento indisponente che probabilmente metteranno in campo durante questo periodo non andrà molto a genio alle persone con cui avranno a che fare, con le quali potrebbero nascere spiacevoli dissidi verbali.

Capricorno: concentrati. Focalizzare la meta e provare a raggiungerla velocemente sarà l'attività preferita in questa settimana dai nativi che risulteranno oltremodo determinati sul fronte lavorativo.

Acquario: gelidi. Nel focolare domestico il clima potrebbe raggelarsi d'improvviso, con l'affettuosità reciproca che sarà solo un lontano ricordo. Lavoro in stand-by.

Pesci: focosi. Settimana di fuochi d'artificio nell'alcova, visto che la passionalità potrebbe tornare a regnare sovrana nel quotidiano nativo e ciò allontanerà, almeno per il momento, problematiche ed ansietà della coppia.