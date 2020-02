L'Oroscopo di domani, venerdì 14 febbraio, è pronto a svelare come sarà questa giornata di San Valentino. Saranno 24 ore influenzate dalla Luna in Scorpione che amplifica la passione, l'istinto ma anche le debolezze. In questa giornata tutto può succedere per via dei vari transiti astrali che influenzeranno le ore di gran parte dei segni dello zodiaco. I nati del Leone riceveranno delle sorprese mentre i Pesci vivranno delle emozioni in più. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun simbolo zodiacale e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 14 febbraio

Toro - 12° in classifica - Cominciate a muovere un passo alla volta e presto tutti i problemi si risolveranno. La vita ha bisogno di una spinta perché nulla piove dal cielo. Non guardate i problemi altrui, ne avete già abbastanza di vostri da risolvere. Entro domenica si verificherà una certa spesa. Ultimamente siete a corto di denaro, motivo in più per tenere sotto controllo le finanze. Un partner che vi ha fatto arrabbiare vi stupirà e il rapporto tornerà ad essere sereno.

Chi sta vivendo una relazione piatta, da tempo riflette sull'idea di tagliare i ponti. In questo venerdì le idee si faranno più limpide. Non ha senso portare avanti una storia 'morta', il mare è pieno di pesci. Concedetevi un bel trattamento estetico, oppure una passeggiata in riva al mare o in mezzo al verde della natura. In questo modo riuscirete a scaricare un po' di inquietudine interiore.

Ariete - 11° posto - Periodo in cui non chiedete altro che serenità e tempo per voi stessi.

In amore pretendete rispetto e non vi piace sentirvi soffocare dall'invadenza del partner. Siete un segno pieno di sogni nel cassetto, per questo siete sempre indaffarati e ricercati. Non sovraccaricatevi di incombenze altrimenti rischierete di stressarvi e di avere problemi con la pressione. In queste 24 ore organizzatevi e prendetevi una bella pausa. Le coppie potranno partire poiché i viaggi risulteranno favorevoli.

Andranno bene anche le dichiarazioni d'amore. Se da tempo nutrite dell'affetto profondo per qualcuno oppure state flirtando con una persona speciale, in questa giornata potrebbe arrivare una svolta. Salute in ripresa per chi è stato poco bene di recente.

Sagittario - 10° in classifica - Rispetto a qualche anno fa siete cambiati, non si può dire che siete la stessa persona spensierata di prima. Molte cose sono evolute attorno a voi, delle amicizie si sono perse e degli amori si sono allontanati. Ma se una volta la vetta sembrava irraggiungibile, adesso vi risulterà vicina perché siete più sicuri di voi stessi.

Preparatevi a trascorrere un weekend interessante in cui molti nodi verranno al pettine. Da tempo state valutando di intraprendere una nuova abitudine più salutare, forse intendete iscrivervi in palestra, cambiare casa o auto, oppure state pensando di tagliare i capelli. Per le coppie sta per arrivare una notizia interessante, preparatevi a vivere un'avventura spettacolare entro l'estate. Date un calcio alla monotonia e condite la relazione di passione e suspense. Coloro che in questo periodo stanno cercando di riprendersi da una rottura, dovranno pensare prima alle proprie esigenze personali.

Gemelli - 9° posto - In questa giornata di San Valentino accadranno diverse cose più o meno esaltanti. Una persona aprirà il suo cuore e si confiderà con voi, prestatele ascolto. Possibili scioperi o ritardi. Chi ha dei figli potrebbe ritrovarsi invischiato in una questione che li riguarda da vicino. Cercate di tenere i nervi a bada, non infuriatevi se qualcosa non andrà come sperato. In serata le coppie potranno ritagliarsi un momento pieno d'amore e programmare qualcosa di importante per il futuro. Qualcuno è in ansia per via di un avvenimento speciale, forse al più presto si terranno delle nozze oppure la famiglia si allargherà.

Rilassatevi perché al corpo e alla mente non fa bene sentirsi sotto pressione. Valutate l'idea di diminuire il consumo della caffeina.

Capricorno - 8° in classifica - All'interno del focolare domestico occorrerà trovare un equilibrio. Questi primi due mesi del 2020 non stanno regalando granché, ma presto tutto cambierà in meglio. A partire da questo venerdì avrete 72 ore di serenità, una sorta di tregua che servirà a rigenerarvi sia mentalmente che fisicamente. Un sentimento si ridesterà: non saranno da escludersi colpi di fulmine o ritorni di fiamma, ma adottate tutte le misure di sicurezza altrimenti rischierete di rimanere scottati.

Ritroverete fiducia in voi stessi e vi sentirete pieni di vigore. L'autostima sarà un vostro valido alleato, infatti vi aiuterà a scalare eventuali montagne ripide. Una persona cara vi darà un consiglio, abbiatene cura perché prossimamente vi tornerà utile. Presto un affare potrà essere concluso, ma forse dovrete scendere a compromessi.

Leone - 7° posto - Siete un segno che punta al massimo: siete molto ambiziosi e per questo talvolta rimanete delusi e amareggiati quando non centrate un determinato obiettivo. In giornata arriveranno maggiori chiarimenti e delle sorpresine. Se ci sono dei dubbi su un rapporto nato da poco, saranno dissipati a breve.

Sondate il terreno prima di partire in quarta. In questo 14 febbraio avrete un discreto cielo astrale valido soprattutto per la salute che ultimamente è stata messa a dura prova dallo stress e dal freddo. Non trascurate il focolare domestico. Anche se occuparsi quotidianamente dell'abitazione può risultare asfissiante, lasciare tutto in disordine non vi farà sentire bene interiormente. Dunque, assicuratevi sempre che tutto attorno a voi sia in armonia.

Oroscopo del giorno

Vergine - 6° in classifica - Spolverare, lavare i pavimenti, fare il bucato, pulire i vetri, portare i figli a scuola, cucinare, occuparsi dei bisogni del partner: le faccende di ogni giorno vi stremano!

In giornata potreste finalmente ricevere apprezzamenti per quello che fate quotidianamente. Anche al lavoro vi impegnate duramente pur di ottenere dei risultati appaganti, ma a volte vi sembra di faticare il doppio per ottenere la metà. Sfruttate questo San Valentino d'amore per avanzare delle richieste alla persona del cuore. Sarà la giornata ideale per concedersi una coccola di coppia, magari un massaggio in una spa o un semplice film romantico da gustarsi sotto il plaid. Date sfogo alla fantasia, non ponetevi limiti e non infuriatevi per un'eventuale dimenticanza perché bisogna amarsi ogni giorno.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche favoriscono i chiarimenti. Riuscirete a tirar fuori tutto quello che vi passa per la mente in questo periodo complesso: non amate le situazioni poco definite e limpide, per questo motivo sarà una giornata importantissima. Chi si ama trascorrerà 24 ore intense e piene di passione. Siete un segno romantico, in giornata apprezzerete quello che fa il partner per voi e ne sarete riconoscenti. Un regalo, una parola dolce, un'emozione inaspettata, insomma, entro domenica aspettatevi una di queste situazioni. I cuori solitari potranno organizzarsi con qualche amicizia fidata per trascorrere una giornata spensierata dato che risulteranno favoriti gli incontri.

Se si sta bene con se stessi non si ha l'esigenza di aver un partner a tutti i costi. Qualcuno prova una sensazione di incompiuto, forse avete lasciato in sospeso un progetto a cui avete dedicato del tempo prezioso. In tal caso, valutate di riprenderlo in mano il prima possibile.

Acquario - 4° in classifica - Il Sole nel segno vi renderà più spigliati che mai. Una relazione terminata di recente o nel 2019 vi ha lasciato scossi nel profondo. Tuttavia cercate di non tornare indietro perché le minestre riscaldate possono risultare indigeste. In questo periodo avete un gran bisogno di libertà. Anche all'interno della coppia occorrerà preservare il proprio spazio personale.

Il partner potrebbe stupirvi con una sorpresa, sarà un San Valentino piacevole e appagante. In queste 24 ore la libido sarà più esplosiva che mai. Prendete una pausa dal lavoro, altrimenti cercate di fare il meno possibile. Fino a domenica avrete un buon transito planetario per formare delle abitudini più salutari o per cogliere al volo un'opportunità irripetibile.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà emozionati ma anche un pochino confusi. State inseguendo un sogno, tuttavia in queste 24 ore sarà meglio lasciare le cose in stand by. Gustatevi questa giornata che si preannuncia promettente. Chi è in coppia avrà modo di uscire o di fare qualcosa di esclusivo in due. Le donne single spesso si ritrovano a fantasticare su un improbabile principe azzurro, ma queste 'ossessioni' sono controproducenti e si rischia di collezionare delusioni. Comunque sia, in giornata Mercurio favorirà la vostra vena artistica e vi spingerà a concludere tutto quello che avete intrapreso. Scrollatevi l'ansia di dosso e non permettete alle preoccupazioni irrazionali di tormentarvi il sonno. Occhio alla salute, forse vi state esponendo troppo al freddo e alle intemperie esterne.

Cancro - 2° in classifica - L’Oroscopo del 14 febbraio dice che riceverete una sorpresa destinata a lasciarvi estremamente stupefatti. Siete un segno sensibile, empatico e profondamente romantico, quando amate date il 100%, per questo soffrite davanti ad una delusione. A volte, però, tendete a rifugiarvi nel vostro guscio, per voi la casa è come una fortezza: vi difende dalle insidie esterne. Comunque sia, questo San Valentino si prospetterà magico per le coppie, sia giovani che di vecchia data. Sarete pieni di brio e d'inventiva, i più intraprendenti organizzeranno qualcosa di speciale per la persona del cuore. Aggiungete un pizzico di malizia e di audacia nel rapporto. Organizzate un viaggio, una cena a sorpresa, oppure abbandonatevi alla passione. Non lasciatevi ingabbiare dalla routine, non siete obbligati a seguire la moda o la massa. Permettete alla vostra personalità di splendere senza confine.

Scorpione - 1° posto - La Luna nel segno enfatizzerà l'amore di coppia rendendovi più intraprendenti e sensuali. Essendo San Valentino, chi ha una relazione partirà favorito rispetto ai single che, in compenso, avranno più voglia di flirtare e di allacciare nuove conoscenze. Spesso siete fin troppo esigenti, ma 'a caval donato non si guarda in bocca'! Coloro che stanno vivendo un periodo strano, in giornata avranno una po' di tregua. Uscite e fate vita di società, non precludetevi nuove possibilità. Più ci si mette in gioco, maggiori saranno le occasioni che vi capiteranno sottomano e questo vale a qualsiasi età. I tempi sono cambiati ed ora tutto è possibile. Non bisogna temere un cambiamento nemmeno se può far male. La vita è un continuo evolversi, non esistono scelte sbagliate ma solamente strade che conducono a mete diverse.