Nell'Oroscopo della giornata degli innamorati, venerdì 14 febbraio, Mercurio in trigono dal segno d'acqua dei Pesci preparerà una degli incontri casuali che questa volta in particolare potrebbero rivelarsi decisivi, mentre Cancro avrà modo di gestire la propria relazione di coppia con franchezza ed affetto al tempo stesso. Nonostante alcuni contrattempi sul posto di lavoro, i nativi Vergine saranno spronati ad essere più romantici del solito, mentre Bilancia sarà ambiziosa sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l’oroscopo per la giornata di venerdì 14 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 14 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di San Valentino che vi vedrà maggiormente occupati con i vostri amici che nella ricerca della vostra anima gemella. Venere in quadratura al vostro segno vi rende affettuosi e disponibili con gli amici, che potrebbero tenervi all'oscuro di qualcosa per farvi una piacevole sorpresa. Le relazioni stabili, soprattutto quelle nate recentemente, avranno modo di festeggiare fuori casa.

In ambito lavorativo le vostre prospettive di carriera sono in aumento, non lasciate dunque che le cose peggiorino. Voto - 8

Toro: desiderare ardentemente di trovare la vostra anima gemella sarà qualcosa che vi farà onore, ciò nonostante potrebbe anche indurvi a commettere degli errori. Mantenete a freno la vostra fantasia. Se avete una relazione stabile basterà poco per essere felici con la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo potreste ritrovarvi a dover affrontare dei cambiamenti che molto presto cambieranno anche il vostro modo di vedere le cose. Voto - 7,5

Gemelli: secondo l'oroscopo di venerdì, gli influssi del Sole in trigono rispetto al vostro cielo vi permetteranno di veder risalire la vostra vita sentimentale. La vostra relazione di coppia infatti, tornerà sulla retta via e a poco a poco vedrete anche che i problemi si risolveranno.

Se siete single la Luna in Scorpione potrebbe portarvi qualcosa di buono qualora siate romantici. Sul fronte lavorativo nutrire sentimenti repressi nei confronti dei colleghi non sarà la giusta soluzione per mandare correttamente avanti un progetto di gruppo. Voto - 7

Cancro: gli influssi di Mercurio in trigono rispetto al segno dello Scorpione vi permetteranno di essere affettuosi nei confronti del partner e avere al tempo stesso una certa franchezza per gestire al meglio eventuali situazioni spinose. Sul fronte sentimentale riuscirete a crescere emotivamente e a gestire meglio le vostre emozioni.

Se siete single in amore potreste mettere a segno il colpo giusto. Sul posto di lavoro forse sarete distratti a organizzare una serata veramente romantica, tuttavia prima il dovere e poi il piacere. Voto - 7,5

Leone: Venere in trigono rispetto al segno dell'Ariete preparerà per voi un oroscopo dove il fuoco della passione arderà in voi maniera esponenziale per la giornata degli innamorati. Sul fronte sentimentale infatti essere impulsivi potrebbe essere la soluzione giusta per trascorrere una serata ricca di passione, ovviamente, accompagnati da un pizzico di ragione. I single non concluderanno nulla di eccezionale ma potrebbero fare incontri interessanti da sviluppare in un secondo momento.

Nel lavoro le situazioni intorno a voi muteranno improvvisamente direzione e voi potreste perdere qualche progetto. Voto - 7,5

Vergine: con Mercurio in buon aspetto, assieme ad un benefico Giove dal segno amico del Capricorno sarete spinti a dare qualcosa in più per la vostra relazione di coppia per trascorrere un ottimo San Valentino. Ultimamente infatti la vostra storia d'amore non è andata molto bene, e secondo l'oroscopo, la festa degli innamorati potrebbe essere un’ottima occasione per risalire la china e riprendere alla grande il vostro rapporto con il partner. Sul posto di lavoro subirete una sorta di rallentamento, ma per ovviare a questi inconvenienti, potete almeno cercare di non distrarvi, portando a termine il vostro obiettivo.

Voto - 8

Bilancia: la Luna nel buon segno vicino dello Scorpione continua a portare dei vantaggi nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì. Avrete infatti delle buone ambizioni per la vostra relazione di coppia e non solo, cercando di mantenere alto l'affiatamento di coppia. Se siete single l'amore potrebbe finalmente bussare alla vostra porta. In ambito lavorativo sarete molto creativi e, alla vista di risultati positivi, cercherete di ambire più in alto. Voto - 8,5

Scorpione: con una Luna romantica nel vostro cielo secondo l'oroscopo di venerdì preparatevi ad una giornata di venerdì ricca di passione e romanticismo.

Il modo in cui state guardando alla vostra vita sentimentale sarà di grande aiuto, perché state ricevendo influenze positive che vi aiuteranno a gestire magnificamente la vostra relazione di coppia, sia economicamente che sentimentalmente. I single saranno in sintonia con una persona affascinante e sarà facile poter riuscire a concludere qualcosa in più. State svolgendo degli ottimi lavori e avrete modo di poter gestire affari importanti. Voto - 9

Sagittario: Venere in trigono dal segno dell'Ariete, assieme ad un forte Marte nel vostro segno zodiacale, vi permetterà di avere le energie necessarie per ottenere buoni risultati sul posto di lavoro, e contemporaneamente avere il tempo libero necessario per organizzare al meglio una serata di San Valentino veramente speciale.

In amore infatti avrete modo di scoprire nuovi lati della vostra relazione di coppia che aumenteranno la vostra voglia di amore da regalare al partner. Se siete single sappiate cogliere al volo le occasioni in amore che si presenteranno per non pentirvene. Voto - 8,5

Capricorno: oroscopo di venerdì che vede il pianeta Giove e Plutone in quadratura al vostro cielo. Potreste imparare molto da questa giornata in quanto sul fronte sentimentale attraverserete un periodo di maturazione graduale che vi farà comprendere al meglio il vero significato di avere una persona da amare. Se siete single con diplomazia e fascino potreste attirare l'attenzione di qualcuno.

Nel lavoro attualmente sono sconsigliate le spese ingenti per concentrarsi su piccoli progetti uno per volta. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di venerdì che potrebbe riservarvi delle piacevoli sorprese, grazie anche al Sole favorevole. Sul fronte sentimentale potrebbe sembrarvi una giornata ordinaria, ma forse sotto si nasconde qualcosa di più. Se siete single vi sentirete a vostro agio nella compagnia dei vostri amici più cari. Per quanto riguarda il lavoro avrete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Voto - 7,5

Pesci: l'oroscopo della giornata di venerdì prevede un forte Mercurio in quadratura al vostro cielo che, assieme alla Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione, vi permetterà di trascorrere inaspettatamente dei momenti indimenticabili.

Se siete single infatti, soprattutto nati nella prima decade, potreste fare degli incontri casuali che vi piaceranno un sacco. Le relazioni fisse sapranno ben apprezzare la concretezza della propria anima gemella. Sul posto di lavoro vi ritroverete ad affrontare delle sfide inaspettate e, qualora siate vincitori, la soddisfazione sarà molta. Voto - 8